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На фестивале в Москве отменили показ фильма Сокурова

Сокуров сообщил о запрете на показ его фильма «Сказка» на фестивале «Каро.Арт»
Сокуров сообщил, что показывать ленту запретило Минкультуры, и допустил, что фильму не выдадут прокатное удостоверение. Герои картины — Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини, режиссер отмечал, что «это фантастическая история»
Александр Сокуров
Александр Сокуров (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

На фестивале «Каро.Арт» в Москве отменили показ фильма «Сказка» режиссера Александра Сокурова, запланированный на 19:30 в воскресенье, 15 октября. Об этом организаторы сообщили в соцсети «ВКонтакте».

Режиссер написал в своем телеграм-канале, что картину на мероприятии запретило показывать Минкультуры. Сейчас создатели фильма пытаются выяснить причину этого решения.

Сокуров допустил, что за этим последует отказ на выдачу «Сказке» прокатного удостоверения «и негласный запрет на показ всех [его] кинематографических работ, созданных ранее». «Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — написал он.

РБК обратился за комментарием в агентство Inside Promotion, пресс-службу сети кинотеатров «Каро», направил запрос в Министерство культуры России.

Действие «Сказки» разворачивается в загробном мире, где встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини. Каждый говорит на своем языке — немецком, английском, итальянском, Сталин — на грузинском. Сам режиссер ранее говорил о своей работе: «Это сказочная история, фантастическая — жанр абсолютно новый для меня — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, все — выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок».

По словам Сокурова, исторические материалы для работы над фильмом собирали несколько лет. Речь идет о визуальных материалах и документах, в том числе из США и Европы. Также исследования проводились в области графики, живописи XVIII, XIX, XX веков для создания «особой среды действия персонажей».

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Премьерный показ «Сказки» состоялся на кинофестивале в Локарно в августе 2022 года. В апреле того же года Сокуров отказался везти фильм на Каннский фестиваль, несмотря на приглашение организаторов.

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Маргарита Овсянникова
Александр Сокуров Минкультуры фильм кинофестиваль
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