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Сокуров сравнил давление на культуру сейчас и во времена СССР

Режиссер Сокуров: такого масштаба давления на культуру не было даже в советский период
Сокуров упомянул уголовное дело против режиссера Беркович и драматурга Петрийчук, а также временное закрытие МДТ в Петербурге. Давление сейчас сильнее, чем было во время, когда КГБ боролся с диссидентами в СССР, сказал режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров (Фото: Ian Gavan / Getty Images)

Давление на культуру в современной России сильнее, чем в советский период, считает режиссер Александр Сокуров. Об этом он заявил в интервью Forbes.

По словам режиссера, большую часть жизни он прожил «в условиях тоталитарного государства и жестко им преследовался». «Все мои фильмы были запрещены для показа в Советском Союзе. Это давление я испытал на себе, знаю предметно, как это выглядело», — сказал Сокуров.

Говоря о ситуации в современной России, он упомянул уголовное дело в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук об оправдании терроризма из-за пьесы и спектакля «Финист Ясный Сокол». Постановка Беркович, основанная на пьесе Петрийчук, рассказывает о женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов и решивших уехать к ним в Сирию. Спектакль отмечен премией «Золотая маска». Режиссер и драматург арестованы.

«Всякое судебное преследование за художественное творчество недопустимо. А преследование женщин по политическому мотиву, посадки женщин, да еще с детьми — безнравственно по определению», — заявил Сокуров.

Режиссер также привел в пример ситуацию вокруг Малого драматического театра (МДТ) в Санкт-Петербурге.

Здание театра опечатали вечером 5 мая по решению Роспотребнадзора. Ведомство заявило, что обнаружило там «многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», и временно запретило работу театра. Суд зарегистрировал административное дело в отношении театра, но в итоге вернул протокол, не обнаружив в нем доказательств правонарушения.

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«Да, такого масштаба давления на культуру не было даже в советский период борьбы Компартии с диссидентством», — подчеркнул Сокуров.

Дело в отношении Беркович и Петрийчук завели по ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, максимальный срок — семь лет лишения свободы) за публикацию читки пьесы на YouTube, сообщала адвокат Беркович Ксения Карпинская. Она также сообщала, что, по версии следствия, в пьесе содержится героизация боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), а также «идеология радикального феминизма».

В экспертизе постановки участвовал Роман Силантьев, который является автором так называемой теории деструктологии, в рамках которой он объединял феномены массовых шутингов («колумбайнов»), медицинское диссидентство, сферу «магических услуг», указывала Карпинская. Она отмечала, что экспертиза была проведена как «деструктологическая», а этот термин, как она сообщала, не входит «в перечни существующих экспертиз» и является «лженаучным».

Адвокат Никита Петреев заявлял, что за Беркович поручились видные деятельности культуры, в том числе Павел Лунгин, Константин Райкин, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Александр Сокуров Евгения Беркович Светлана Петрийчук МДТ
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