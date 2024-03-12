Глава ЦРУ допустил потерю Украиной многих территорий в этом году

У Украины кончаются снаряды, без дополнительного финансирования ВСУ ждет утрата территорий, предупредил глава ЦРУ. Российские власти прогнозируют, что поставки оружия возобновятся

Уильям Бернс (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Если США не согласуют новые поставки вооружений, Украина лишится в 2024 году значительных территорий, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Трансляцию вел телеканал PBS.

«Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди — гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году», — сказал Бернс (цитата по ТАСС).

У Киева заканчиваются боеприпасы, а у Вашингтона — время на оказание поддержки, отметил он. По его мнению, с возобновлением помощи от США украинские войска смогут не только удерживать нынешнюю линию фронта, но и на рубеже 2024-2025 годов вернуть себе инициативу в наступлении, наносить «проникающие удары», а также обеспечить более выгодные условия переговоров.

Об угрозе потери Украиной городов вслед за Авдеевкой предупреждали в прошлом месяце президент Джо Байден и представитель Пентагона Сабрина Сингх. «На кону очень многое», — подчеркнул американский лидер.

В свою очередь, глава нацразведки Эврил Хейнс заявила, что Россия с конца прошлого года «добивается постоянных успехов» на поле боя, получая преимущество за счет неопределенности относительно перспектив военной помощи Украине со стороны Запада.

Нынешняя ситуация «все больше сдвигает ситуацию в пользу Москвы», а Россия значительно увеличила темпы роста оборонной промышленности, наладила выпуск снарядов и дальнобойных вооружений, что дает ей возможность «в случае необходимости вести продолжительную и интенсивную войну», указала Хейнс.

Бернс в начале года называл 2024 год периодом проверкой на выносливость для сторон вооруженного конфликта на Украине. Если США «отстранятся» от происзодящего и перестанут помогать Украине, тем самым они «забьют гол в свои ворота исторического масштаба», подчеркнул тогда глава ЦРУ.

США со временем возобновят оружейные поставки украинской армии, прогнозировали в Кремле. «Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков. Москва требует прекратить снабжать ВСУ, настаивая, что это не помешает ей добиться своих целей.