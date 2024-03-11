Байден представил проект бюджета без «критически важной» помощи Украине

Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Администрация президента США Джо Байдена опубликовала проект бюджета на 2025 финансовый год (начинается 1 октября 2024-го). Байден просит выделить $850 млрд на оборону, что на $34 млрд больше, чем в текущем году.

В бюджете предусмотрены расходы на поддержку союзников по НАТО и «других европейских партнеров», но не затрагивают «критически важную поддержку Украины», так как конгресс не одобрил запрос Белого дома от октября 2023 года на дополнительное финансирование.

Среди других статей расходов бюджета, на которые предусмотрено финансирование:

комплексное сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире (речь идет в том числе о Китае и выполнении обязательств США в рамках AUKUS — оборонного альянса, созданного вместе с Великобританией и Австралией для защиты интересов в Индо-Тихоокеанском регионе);

противодействие постоянным угрозам (помимо Китая и России это Северная Корея, Иран и «воинствующие экстремистские организации»);

модернизация средств ядерного сдерживания;

строительство и обслуживание ударных подводных лодок;

кибербезопасность;

повышение заработной платы военным и выполнение обязательств перед семьями военнослужащих;

обеспечение боеготовности армии США;

наращивание мощи авиации;

модернизация ВМС США.

Россия осуждает военную помощь Киеву и подчеркивает, что это не помешает достичь целей военной операции.

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