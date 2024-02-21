США предупредили о выборе Украины насчет отступления из городов

В Пентагоне пообещали быстро отправить оружие Украине, когда будет получено согласие конгресса. До согласования финансирования ведомство не планирует «рисковать» отправкой снаряжения. Москва критикует военные поставки Киеву

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Если конгресс США не согласует выделение Украине военной поддержки, Киеву придется решать, какие города и поселения он сможет удерживать собственными силами и с помощью других партнеров. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, трансляцию вел C-Span.

«Я не могу говорить насчет какого-то определенного города», — ответила она на просьбу уточнить, какие населенные пункты рискует потерять Украина после оставления Авдеевки.

Прежде США поставляли Украине вооружения за несколько дней, и как только конгресс примет законопроект, Пентагон сможет «довольно быстро» отправить ВСУ снаряжение, добавила Сингх.

Один из журналистов спросил: почему ведомство с бюджетом в $800 млрд не может «рискнуть» и передать снаряжение Украине. Представитель Пентагона в ответ указала, что это действительно было бы абсолютно рискованно, и передача оружия не произойдет, пока в конгрессе не будет одобрен законопроект.

На прошлой неделе, 17 февраля, российские войска полностью взяли под контроль Авдеевку — город в десяти километрах к северу от Донецка. Минобороны России доложило о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении и «зачистке» населенных пунктов под Авдеевкой.

Генштаб ВСУ объяснял отступление переходом к выгодным рубежам. Президент Владимир Зеленский отмечал, что решение об оставлении города приняли, чтобы не допустить пленения военнослужащих и сохранить их жизни. Проблемы для Украины создает «искусственный дефицит вооружений», артиллерии и дальнобойных средств, подчеркнул он.

Власти США связывали отсутствие финансирования на помощь Украине с нехваткой боеприпасов у украинских войск, из-за чего тем пришлось нормировать использование снарядов. Президент Джо Байден не стал исключать, что Киев утратит контроль над еще одним городом, и назвал ситуацию в конгрессе абсурдной и неэтичной.

Российская сторона требует прекратить снабжение ВСУ со стороны западных стран.