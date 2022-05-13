Премьер Грузии Гарибашвили дал гарантию долгосрочного мира с Россией

Ираклий Гарибашвили (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал населению страны долгосрочный мир с Россией и исключил открытие «второго фронта», передает агентство GHN.

«Мы гарантируем населению, что в стране будет долгосрочный мир, никакого второго фронта, никакой войны», — заявил Гарибашвили.

Он напомнил, что у Грузии уже был военный конфликт с Россией в 2008 году, который принес «тысячу бед» и «разрушительные последствия».

«И вот если мы не проведем хороший анализ и если мы продолжим заниматься безответственной риторикой и безответственными действиями, в том числе внутренних врагов, конечно, будет очень плохо, но, конечно, наше правительство этого не допустит», — пообещал грузинский премьер.

Об отсутствии планов открыть «второй фронт» Гарибашвили также говорил в середине апреля. Он подчеркнул, что Грузия должна поддерживать мир и стабильность, а радикальных действий ради поддержки Украины не будет.

25 февраля, после того как Россия начала военную операцию на Украине и другие страны начали вводить против нее санкции, грузинский премьер заявил, что присоединение к экономическим и финансовым санкциям навредит жителям республики. 1 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала в интервью, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях и резолюциях для поддержки Украины.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии. Причиной он назвал «неморальную позицию по отношению к санкциям», а также «преграды для добровольцев», которые хотят помочь Украине. Грузинские власти подчеркивали, что не будут отправлять добровольцев из числа своих граждан в страну, поскольку «это может быть воспринято как участие в военных действиях».