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Военная операция на Украине ,  
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В Грузии заявили, что Тбилиси не будет поставлять Киеву военную помощь

Председатель правящей партии Грузии: Тбилиси не будет поставлять Киеву военную помощь

Грузия не будет поставлять военную помощь Украине и становиться стороной конфликта, как того хочет Киев, Тбилиси будет поддерживать мир, заявил председатель фракции правящей партии «Грузинская мечта» в парламенте Мамука Мдинарадзе, передает Ambegi.ge.

Ранее поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов на брифинге сказал, что Киев несколько раз обращался к Тбилиси с просьбой предоставить вооружение, однако ответа от грузинских властей получено не было. «Обращение Украины за военной помощью к нашей братской Грузии, в то время, когда речь шла о выживании, жизни и смерти, было вполне оправданным, справедливым и необходимым», — заявил он, напомнив о военной поддержке Киевом Тбилиси в боевых действиях в 1993-м и 2008-м годах.

Кроме того, Касьянов отверг обвинения грузинских властей в том, что Украина пытается втянуть Грузию в конфликт. «Нас очень беспокоят постоянные обвинения и спекуляции на эту тему во внутренней политике Грузии», — сказал украинский дипломат.

Также в Грузии не ответили на призывы отправить Украине генераторы для восстановления системы энергоснабжения страны, рассказал он.

Мдинарадзе подчеркнул, что в словах Касьянова главным посылом было то, что «Грузия должна выделиться как сторона в военном конфликте». Он отметил, что Тбилиси оказывает Киеву гуманитарную помощь, приняла более 30 тыс. беженцев, а также поддержала и выступила соавтором более 400 документов, в том числе «касающихся Гааги и военного трибунала в отношении России». По мнению председателя правящей партии, заявления Касьянова «имели целью нанести ущерб грузинскому правительству».

«Грузия целиком и полностью выражает свою политическую поддержку и оказывает гуманитарную помощь сверх предела возможностей, но она не может и не будет оказывать военную помощь, потому что она не может быть зафиксирована как <...> страна риска номер один после Украины, не может быть идентифицирована как военный сторонник, сторона конфликт в этой войне», — сказал Мдинарадзе.

Что касается слов дипломата об оставшейся без ответа просьбе поставить генераторы, он заявил: «Впервые слышу эту тему и буду узнавать».

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После начала российской военной операции на Украине Грузия отказалась присоединиться к санкциям против Москвы. Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили тогда заявил, что присоединение к экономическим и финансовым санкциям навредит жителям республики, подчеркнув при этом, что Тбилиси поддерживает Киев. В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 апреля сказала в интервью, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях и резолюциях для поддержки Украины.

В сентябре председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов организовать референдум об открытии второго фронта против России, чтобы узнать позицию населения. По словам Кобахидзе, некоторые высокопоставленные лица на Украине прямо говорили о том, насколько желательно открытие второго фронта со стороны Грузии. Позднее он назвал свои слова сарказмом и заверил, что руководство страны знает, что «общество против войны».

Еще в мае Гарибашвили пообещал грузинскому населению «долгосрочный мир» с Россией и исключил открытие «второго фронта».

Теги
«Грузинская мечта» Грузия военная помощь
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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