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Зеленский поддержал протесты в Грузии и пожелал «демократического успеха»

Зеленский пожелал Грузии «демократического успеха» и поддержал протесты в стране

Все украинцы желают Грузии достичь демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.

«Нет такого украинца, который бы не желал успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха. <...> Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен, что так и будет», — сказал он.

Президент также поблагодарил тех, кто держал украинские флаги во время протестов на улицах Грузии, и исполнял украинский гимн. «Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии», — добавил глава государства.

Протесты в Тбилиси продолжаются уже второй день. Они начались после того, как 7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В текущем виде законопроект предусматривает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию. В противном случае им грозит штраф, а грузинский Минюст получит право начать расследование в их отношении.

С точки зрения грузинской оппозиции, принятие документа ограничит деятельность независимых НПО и СМИ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала акции протеста и заявила, что наложит вето на закон, если инициативу одобрит парламент. Глава евродипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, назвал инициативу не соответствующей европейским стандартам. Документ противоречит заявленной Грузией цели по вступлению в ЕС, говорил политик.

К вечеру 8 марта свыше 10 тыс. протестующих окружили здание грузинского парламента. Они разбили окна и начали забрасывать туда хлопушки и петарды. Позднее демонстрантов разогнали — полиция применила против них водометы и слезоточивый газ.

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