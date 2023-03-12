Politico сообщила о разногласиях и «трещинах» в отношениях США и Украины

В Белом доме обеспокоены тратой Украиной ресурсов на удержание Артемовска, а некоторые чиновники выражали недовольство постоянными просьбами об оружии и тем, что Киев не проявляет должной благодарности за военную помощь

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

США и Украина в значительном степени до сих пор двигались в одном направлении, но спустя более года после начала военной операции России между ними растут закулисные разногласия по поводу целей боевых действий и вырисовываются точки напряженности относительно того, как и когда закончится конфликт, пишет Politico.

Неназванные высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена в разговоре с изданием назвали единство Вашингтона и Киева «непрочным». В Белом доме начали беспокоиться, что трата большого количества живой силы и боеприпасов в Артемовске (украинское название — Бахмут) может лишить ВСУ возможности начать контрнаступление.

Украинская сторона временами высказывала разочарование по поводу американских поставок оружия и, хотя большинство в Белом доме с пониманием относились к «отчаянному стремлению Киева защитить себя», в администрации Байдена выражали недовольство постоянными просьбами и тем, что президент Украины Владимир Зеленский не проявляет должной благодарности, рассказали два чиновника на условиях анонимности.

Материал дополняется.