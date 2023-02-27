Орбан назвал важным план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Венгрия считает мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине важным и поддерживает его, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время выступления в парламенте, передает Telex.

Как передает Magyar Hírlap, премьер подчеркнул, что венгерское правительство сочувствует и помогает Украине, но интересы Киева не могут стоять выше интересов Будапешта.

«Венгерское правительство с серьезной обеспокоенностью наблюдает, как Европа скатывается к войне», — заявил Орбан. При этом он отметил, что венгры еще в прошлом году решили оставаться в стороне от конфликта.

Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции. Он включает в себя 12 пунктов и начинается с констатации уважения суверенитета всех стран. Среди других пунктов — прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.

МИД России положительно оценил инициативу КНР, заявив, что Москва ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами». Президент Украины Владимир Зеленский счел, что инициатива Китая не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей.

Президент США Джо Байден назвал мирный план выгодным лишь для России, а канцлер Германии Олаф Шольц указал, что в предложениях не хватает пункта о выводе российских войск с Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель счел, что Китай «не различает агрессора и жертву».