Орбан назвал важным план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 79,62 (+0,05) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 75,43 (+0,72) Инвестиции, 16:05
Лукашенко заявил об отсутствии у Киева иного пути кроме мирного договора Политика, 22:18
Bloomberg узнал о рекордном экспорте нефти из тихоокеанских портов России Экономика, 22:11
Александр Головин продлил контракт с «Монако» Спорт, 22:06
«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал Кубка России Спорт, 22:06
Глава «Укрзализныци» ушел в отставку Политика, 21:59
Орбан назвал важным план Китая по урегулированию конфликта на Украине Политика, 21:43
Рублев одержал победу на старте турнира ATP в Дубае Спорт, 21:42
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Один из крупнейших лоукостеров Европы решил остановить полеты в Молдавию Общество, 21:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Станцию «Спортивная» московского метро закрыли из-за задымления Общество, 20:57
Netflix показал тизер сериала FUBAR с Арнольдом Шварценеггером Life, 20:55
Орбан допустил взрывы южных газопроводов по аналогии с «Северным потоком» Политика, 20:46
Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 20:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан назвал важным план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Премьер-министр Орбан: Венгрия поддерживает мирный план Китая по Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Венгрия считает мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине важным и поддерживает его, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время выступления в парламенте, передает Telex.

Как передает Magyar Hírlap, премьер подчеркнул, что венгерское правительство сочувствует и помогает Украине, но интересы Киева не могут стоять выше интересов Будапешта.

«Венгерское правительство с серьезной обеспокоенностью наблюдает, как Европа скатывается к войне», — заявил Орбан. При этом он отметил, что венгры еще в прошлом году решили оставаться в стороне от конфликта.

Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции. Он включает в себя 12 пунктов и начинается с констатации уважения суверенитета всех стран. Среди других пунктов — прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.

МИД России положительно оценил инициативу КНР, заявив, что Москва ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами». Президент Украины Владимир Зеленский счел, что инициатива Китая не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей.

Президент США Джо Байден назвал мирный план выгодным лишь для России, а канцлер Германии Олаф Шольц указал, что в предложениях не хватает пункта о выводе российских войск с Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель счел, что Китай «не различает агрессора и жертву».

Читайте на РБК Pro
Протесты из-за пенсионной реформы во Франции: в чем экономические причины
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
Мировую экономику штормит: на чем планируют заработать Сорос и Баффетт
Шесть неприятных симптомов постковида и как с ними справиться
Теги
Венгрия Виктор Орбан Китай мирный план Военная операция на Украине Украина
Материалы по теме
Байден назвал мирный план Китая по Украине выгодным только России
Политика
Зеленский не увидел в предложениях Китая мирного плана
Политика
Боррель указал на ключевую проблему в мирном плане Китая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter