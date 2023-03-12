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Шульц объяснил проблему «Соединенных Штатов Европы» и интеграции Украины

Экс-глава Европарламента Шульц: медленная интеграция Украины связана с Польшей и Венгрией
Польша и Венгрия не согласны как-либо менять характер устройства Евросоюза, но если бы удалось реформировать ЕС в «Соединенные Штаты Европы», это бы могло ускорить евроинтеграцию Украины, считает экс-глава Европарламента
Мартин Шульц
Мартин Шульц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина обладает статусом кандидата в члены Евросоюза, однако нельзя ускорять этот процесс из-за боевых действий, нарушая европейские стандарты, несмотря на то, что это эмоционально понятное требование; будет сложно добиться ускорения по политическим причинам, заявил в интервью Spiegel бывший глава Европарламента Мартин Шульц (занимал пост в 2012-2017 годы).

«Турция ждет присоединения в течение 60 лет, и на Западных Балканах есть ряд кандидатов», — указал он.

Журналист напомнил Шульцу, что он всегда был эмоциональным политиком и выступал за создание «Соединенных штатов Европы» к 2025 году — эта концепция предполагала изменение структуры Евросоюза в конфедерацию из всех европейских государств и усиление центральной роли общеевропейских институтов. Политик в ответ отметил, что подобное расширение должно быть связано с реформами, например, отменой принципа единогласного принятия решений в Евросовете.

«Но это не тот случай. И почему? Потому что такие страны, как, например, Польша или Венгрия, не готовы сдвинуться ни на миллиметр», — пояснил Шульц.

Власти Венгрии не раз публично критиковали идею реформирования Евросоюза в конфедерацию. В частности, в 2021 году венгерский МИД пояснил: «Мы считаем, что ЕС может быть сильным с опорой на сильных стран-участников, а это концептуально другой подход. Мы считаем, что соединенные штаты Европы — плохая идея, а сильные национальные государства вместе с сильным ЕС — это хорошая идея». В венгерском парламенте связывали также такой сценарий с чрезмерным усилением глобальных корпораций.

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в прошлом июне. Еврокомиссия отслеживает степень готовности страны к евроинтеграции — в начале февраля в отчете ЕК говорилось, что Киев в сфере внешней политики показал высокий уровень подготовки, однако государству еще предстоит провести масштабную работу по обновлению системы финансового контроля.

Президент Украины Владимир Зеленский называет своей целью окончательную евроинтеграцию в течение этого года. Кремль заверяет, что считает стремление Украины в Евросоюз внутренним делом этого государства.

 

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