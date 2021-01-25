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Пандемия коронавируса ,  
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Глава МИД Венгрии назвал условие усиления Евросоюза

В начале пандемии наиболее эффективным было взаимодействие между странами Европейского союза, а не под эгидой Брюсселя, считает министр Сийярто. Для укрепления ЕС необходимо усиление каждой из стран, уверен он
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Налаженное сотрудничество между странами — членами Европейского союза позволило им оперативно и эффективно решить многие проблемы, вызванные пандемией COVID-19, не прибегая к помощи брюссельских институтов. Об этом в интервью РБК сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Отвечая на вопрос, сделала ли пандемия ЕС более целостным или более разобщенным, он отметил, что начальная стадия пандемии весной прошлого года показала, что реакция на кризис со стороны национальных властей была гораздо более быстрой и эффективной, чем реакция со стороны общеевропейского центра.

Глава МИД Венгрии — РБК: «Вакцина — лучший выход из ситуации»
Политика
Петер Сийярто

«Институты ЕС не ориентированы на управление кризисами, они заточены под решение вопросов в мирное время», — сказал он. По словам министра, в кризис важность национального потенциала возрастает. «Очень важными оказались контакты между странами внутри ЕС, ведь многие проблемы были решены именно на основе сотрудничества правительств, а не на основе решений под эгидой Брюсселя», — заметил он. На двустороннем уровне в начале пандемии определялись правила пересечения границ, взаимодействие служб здравоохранения и другие.

Глава МИД Венгрии заявил о готовности привиться российской вакциной
Политика
Петер Сийярто

Несмотря на разногласия Венгрии и Польши с Брюсселем, возможность выхода из союза по примеру Великобритании в Будапеште не рассматривается: «Спор не о том, что лучше быть внутри ЕС или вне его. Гораздо лучше быть внутри, это без вопросов». Дискуссии в Евросоюзе Сийярто назвал естественным процессом. Одна из причин споров — разные подходы к тому, как сделать Евросоюз сильнее, объяснил Сийярто: «Есть мнение, что он станет сильнее, если превратится в своего рода федерацию. Мы с этим не согласны. Мы считаем, что ЕС может быть сильным с опорой на сильных стран-участников, а это концептуально другой подход. Мы считаем, что соединенные штаты Европы — плохая идея, а сильные национальные государства вместе с сильным ЕС — это хорошая идея». План «соединенных штатов Европы» предполагает усиление центральной роли общеевропейских институтов.

Летом этого года Польша и Венгрия выступали против привязки утверждения бюджета Евросоюза на следующие семь лет (2021–2027 годы) к правилу соблюдения верховенства закона. По словам представителей правительств двух стран, вопросы экономического сотрудничества на фоне пандемии COVID-19 не должны зависеть от политических вопросов. В итоге Варшава и Будапешт пришли к компромиссу с ЕС и рекордный бюджет в €1,8 трлн был принят.

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Глава МИД Венгрии оценил призывы не работать с Москвой
Политика
Петер Сийярто

Сийярто также прокомментировал звучащие из США призывы отказаться от сотрудничества с Россией в энергетике. При администрации Дональда Трампа были введены санкции, ограничивающие в том числе и работу компаний по проекту строительства газопровода «Северный поток-2». По словам венгерского министра, в дискуссиях об энергетике невозможно не учитывать географическое положение страны. «Мы не живем где-то за океаном, далеко от России, мы живем в Центральной Европе. Наше географическое положение влияет на некоторые вещи — на инфраструктуру, на недостаток энергетических ресурсов», — напомнил он. Россия останется важным игроком, когда речь заходит об энергетике в Центральной Европе, необходимо сохранять эти отношения в энергетике, заявил он.

Авторы
Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили
Венгрия Евросоюз пандемия
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