Глава МИД Венгрии назвал условие усиления Евросоюза

В начале пандемии наиболее эффективным было взаимодействие между странами Европейского союза, а не под эгидой Брюсселя, считает министр Сийярто. Для укрепления ЕС необходимо усиление каждой из стран, уверен он

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Налаженное сотрудничество между странами — членами Европейского союза позволило им оперативно и эффективно решить многие проблемы, вызванные пандемией COVID-19, не прибегая к помощи брюссельских институтов. Об этом в интервью РБК сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Отвечая на вопрос, сделала ли пандемия ЕС более целостным или более разобщенным, он отметил, что начальная стадия пандемии весной прошлого года показала, что реакция на кризис со стороны национальных властей была гораздо более быстрой и эффективной, чем реакция со стороны общеевропейского центра.

«Институты ЕС не ориентированы на управление кризисами, они заточены под решение вопросов в мирное время», — сказал он. По словам министра, в кризис важность национального потенциала возрастает. «Очень важными оказались контакты между странами внутри ЕС, ведь многие проблемы были решены именно на основе сотрудничества правительств, а не на основе решений под эгидой Брюсселя», — заметил он. На двустороннем уровне в начале пандемии определялись правила пересечения границ, взаимодействие служб здравоохранения и другие.