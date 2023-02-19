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Боррель назвал Евросоюз армией Украины

Жозеп Боррель назвал Евросоюз армией Украины и призвал меньше аплодировать Зеленскому
Поскольку конфликт на Украине является экзистенциальной угрозой европейской безопасности, нужно меньше аплодировать Зеленскому и поставлять ему больше снарядов, заявил Боррель
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Евросоюз — это армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Трансляция его выступления велась в Twitter.

«Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. Важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — заявил он.

По словам Борреля, чтобы в среднесрочной перспективе обеспечить свои армии оружием и боеприпасами, страны ЕС должны начать технологический блицкриг в промышленности.

Глава евродипломатии отметил, что в следующие два года страны ЕС планируют потратить дополнительно €70 млрд на оборону. Только Франция увеличит расходы на оборону на 40%, добавил он.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес признал, что за последние 30 лет армии союзников были истощены. Он объяснил, что, несмотря на цифры, демонстрирующие, сколько танков есть у каждой страны, в реальности лишь немногие из них готовы к использованию. Это также касается и боеприпасов.

The Times со ссылкой на результаты исследования Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе.

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Издание отметило, что Великобритания занимает привилегированное положение в оборонительном альянсе, будучи вторым по величине поставщиком средств на оборону в НАТО.

В 2022 году страна потратила на оборону £58 млрд — примерно на 13 млрд больше, чем Франция. Тем не менее у Парижа больше боевых самолетов, больше фрегатов и больше военнослужащих, чем у Лондона.

Французский лидер Эмманюэль Макрон ранее также обнародовал многолетний план по увеличению на треть расходов на оборону, чтобы «защитить Францию от возросшей угрозы российской агрессии».

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