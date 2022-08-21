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В Венгрии заявили о желании корпораций сделать Соединенные штаты Европы

Спикер парламента Венгрии Кёвер: корпорации хотят сделать из ЕС Соединенные Штаты Европы

Неевропейские глобальные корпорации хотят сделать из Евросоюза Соединенные штаты Европы, где национальные государства потеряют свое самоопределение и свободу выбора, заявил спикер венгерского парламента от партии Fidesz Ласло Кевер, выступая на открытии фестиваля венгерского народного творчества в словацком городе Жельезовце, где половину населения составляют этнические венгры, передает Magyar Nemzet.

По его мнению, такой сценарий позволит частным корпорациям приобрести материальные и интеллектуальные ресурсы стран — членов Евросоюза. Поэтому Кевер призвал сохранить национальную идентичность.

В парламенте Венгрии сравнили культуру отмены с «духовным убийством»
Политика
Ласло Кевер

Ранее Кевер раскритиковал феномен культуры отмены (cancel culture), назвав его приверженцев «духовными убийцами». По его мнению, это явление также призвано добиться потери у общества памяти, ценностей, осознанности и идентичности, «чтобы всех можно было контролировать, загнать в долги и лишить собственности». Представители культуры отмены ссылаются на демократию и права человека, но на самом деле, считает Кевер, «хотят лишить нас свободы и права» на сохранение веры, традиций и культуры.

Теги
Венгрия корпорация
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