Песков напомнил об интересе бизнеса из США к ПМЭФ на фоне угрозы бойкота

Песков прокомментировал материал газеты Financial Times по поводу возможного бойкота американскими бизнесменами ПМЭФ в начале июня из-за дела компании Baring Vostok и задержания Майкла Калви. По его словам, подобные материалы регулярно появляются перед экономическими форумами в России, сообщает корреспондент РБК.
«Каждый год предрекается какой-то бойкот, неприезд и так далее, но все эти сообщения не находили своего подтверждения. Наоборот, каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из Соединенных Штатов Америки. Мы рассчитываем на такую же активность и в этом году», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента указал, что даже если кто-то из глав компаний в Санкт-Петербург не приедет, то их место займут другие бизнесмены, которые заинтересованы в форуме. «Это бизнес-климат, это вопрос спроса и предложения, ни то, ни другое не иссякает», — заверил Песков.
Он также добавил, что президент Владимир Путин также посетит ПМЭФ и примет участие в пленарном заседании.