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Tesla $345 (+20,44%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Песков напомнил об интересе бизнеса из США к ПМЭФ на фоне угрозы бойкота
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с предположениями, что американские инвесторы проигнорируют Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). По его словам, в США есть интерес к этому событию
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Песков прокомментировал материал газеты Financial Times по поводу возможного бойкота американскими бизнесменами ПМЭФ в начале июня из-за дела компании Baring Vostok и задержания Майкла Калви. По его словам, подобные материалы регулярно появляются перед экономическими форумами в России, сообщает корреспондент РБК.

«Каждый год предрекается какой-то бойкот, неприезд и так далее, но все эти сообщения не находили своего подтверждения. Наоборот, каждый раз​ мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из Соединенных Штатов Америки. Мы рассчитываем на такую же активность и в этом году», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента указал, что даже если кто-то из глав компаний в Санкт-Петербург не приедет, то их место займут другие бизнесмены, которые заинтересованы в форуме. «Это бизнес-климат, это вопрос спроса и предложения, ни то, ни другое не иссякает», — заверил Песков.

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Он также добавил, что президент Владимир Путин также посетит ПМЭФ и примет участие в пленарном заседании.

Касательно дела Baring Vostok Песков вновь повторил, что до суда никто не может быть признан виновным, а ясность наступит в установленные законом сроки. По его словам, Россия «была, есть и остается привержена основной цели создания максимально комфортных условий для иностранного бизнеса для иностранных инвесторов». «Это позиция, в том числе заявленная президентом России, незыблемая, она остается абсолютно без изменений», — сказал он.

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FT в своем материале сообщила, что о своем решении отказаться от участия в ПМЭФ уже говорили посол США в Москве Джон Хантсман, а также руководители влиятельных американских компаний и «видные американские инвесторы». При этом никаких имен и названий компаний газета не привела.

В прошлом году в ПМЭФ принимали участие топ-менеджеры крупных американских компаний, в том числе глава Boeing International Марк Аллен, и руководители энергетических компаний Total, BP и Royal Dutch Shell. Посол США также посещал мероприятие.
Авторы: Владимир Дергачев, Артем Филипенок
Теги: ПМЭФ
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