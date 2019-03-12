Песков напомнил об интересе бизнеса из США к ПМЭФ на фоне угрозы бойкота

Песков напомнил об интересе бизнеса из США к ПМЭФ на фоне угрозы бойкота

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с предположениями, что американские инвесторы проигнорируют Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). По его словам, в США есть интерес к этому событию

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Песков прокомментировал материал газеты Financial Times по поводу возможного бойкота американскими бизнесменами ПМЭФ в начале июня из-за дела компании Baring Vostok и задержания Майкла Калви. По его словам, подобные материалы регулярно появляются перед экономическими форумами в России, сообщает корреспондент РБК.

«Каждый год предрекается какой-то бойкот, неприезд и так далее, но все эти сообщения не находили своего подтверждения. Наоборот, каждый раз​ мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из Соединенных Штатов Америки. Мы рассчитываем на такую же активность и в этом году», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента указал, что даже если кто-то из глав компаний в Санкт-Петербург не приедет, то их место займут другие бизнесмены, которые заинтересованы в форуме. «Это бизнес-климат, это вопрос спроса и предложения, ни то, ни другое не иссякает», — заверил Песков.

Он также добавил, что президент Владимир Путин также посетит ПМЭФ и примет участие в пленарном заседании.