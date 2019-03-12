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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,23%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+22,2%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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«Росконгресс» прокомментировал сообщения о планах США бойкотировать ПМЭФ

«Росконгресс» не располагает официальной информацией о планах посла США Джона Хантсмана относительно присутствия на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом РБК заявили в дирекции по работе со СМИ фонда «Росконгресс», комментируя публикацию Financial Times о возможном бойкоте мероприятия представителями Соединенных Штатов.

«Росконгресс» сообщает, что не располагает какой-либо официальной информацией о планах посла США касательно Петербургского международного экономического форума. Приглашения американской делегации были направлены в рамках пригласительной кампании осенью 2018 года», — сообщили в дирекции. Там также добавили, что аккредитация участников форума открыта и продолжится до его начала.

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FT узнала о планах бизнесменов из США бойкотировать ПМЭФ из-за дела Калви

«Обращаем внимание, что традиционно делегация из США — одна из самых многочисленных на форуме», — указали в дирекции.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что американские предприниматели и чиновники намерены проигнорировать ПМЭФ-2019 из-за уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. По данным издания, о решении отказаться от участия в форуме говорил посол США в России Джон Хантсман, а также руководители крупных компаний и инвесторы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times, указал, что такие материалы регулярно появляются перед экономическими форумами в России. При этом каждый раз наблюдается большой интерес участников из разных стран, в том числе Соединенных Штатов, добавил представитель Кремля. В этом году ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня.

Теги: ПМЭФ, бизнесмены, Майкл Калви
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