«Росконгресс» прокомментировал сообщения о планах США бойкотировать ПМЭФ

«Росконгресс» не располагает официальной информацией о планах посла США Джона Хантсмана относительно присутствия на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом РБК заявили в дирекции по работе со СМИ фонда «Росконгресс», комментируя публикацию Financial Times о возможном бойкоте мероприятия представителями Соединенных Штатов.

«Росконгресс» сообщает, что не располагает какой-либо официальной информацией о планах посла США касательно Петербургского международного экономического форума. Приглашения американской делегации были направлены в рамках пригласительной кампании осенью 2018 года», — сообщили в дирекции. Там также добавили, что аккредитация участников форума открыта и продолжится до его начала.

«Обращаем внимание, что традиционно делегация из США — одна из самых многочисленных на форуме», — указали в дирекции.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что американские предприниматели и чиновники намерены проигнорировать ПМЭФ-2019 из-за уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. По данным издания, о решении отказаться от участия в форуме говорил посол США в России Джон Хантсман, а также руководители крупных компаний и инвесторы.