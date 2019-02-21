ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых

Рауль Арашуков и его сообщники организовали поставку газа фиктивным абонентам, а затем отражали его в отчетности как потерянный, считают в ФСБ. Основная доля выявленных хищений приходится на Дагестан

Рауль Арашуков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе. Документ есть в распоряжении РБК, он датирован 22 января и подписан оперуполномоченным 6-го отдела управления «К» СЭБ. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

С 2007 по 2017 год советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Кирилла Селезнева по работе с Северокавказским регионом Рауль Арашуков и его сообщники расхитили газ на сумму свыше 31 млрд руб., сообщал ранее Следственный комитет. Большая часть газа была похищена из поставок в Дагестан, следует из справки ФСБ.

Газовые перекрестки

Рауль Арашуков и другие члены предполагаемого преступного сообщества (в справке они названы неустановленными лицами) открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета — либо привязанные к плательщику с недействительным адресом, либо обезличенные, не привязанные к плательщику, считают в ФСБ. Некоторые счета были привязаны к зданиям, стоящим на перекрестках улиц и имеющим два адреса — тогда в базу вносился их вторичный адрес (существующий физически, но не отраженный в документах).