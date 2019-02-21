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ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых
Рауль Арашуков и его сообщники организовали поставку газа фиктивным абонентам, а затем отражали его в отчетности как потерянный, считают в ФСБ. Основная доля выявленных хищений приходится на Дагестан
Рауль Арашуков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе. Документ есть в распоряжении РБК, он датирован 22 января и подписан оперуполномоченным 6-го отдела управления «К» СЭБ. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

С 2007 по 2017 год советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Кирилла Селезнева по работе с Северокавказским регионом Рауль Арашуков и его сообщники расхитили газ на сумму свыше 31 млрд руб., сообщал ранее Следственный комитет. Большая часть газа была похищена из поставок в Дагестан, следует из справки ФСБ.

Газовые перекрестки

Рауль Арашуков и другие члены предполагаемого преступного сообщества (в справке они названы неустановленными лицами) открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета — либо привязанные к плательщику с недействительным адресом, либо обезличенные, не привязанные к плательщику, считают в ФСБ. Некоторые счета были привязаны к зданиям, стоящим на перекрестках улиц и имеющим два адреса — тогда в базу вносился их вторичный адрес (существующий физически, но не отраженный в документах).

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Так создавались «условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа», говорится в справке. Газ, поставляемый таким абонентам, забирали себе участники преступной группы. Затем они ​отчитывались о потерях в «Газпром», указывая на невозможность взыскать оплату за газ с абонентов в полном объеме.

Таким способом с 2012 по 2017 год в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 млрд руб., а в Карачаево-Черкесии — на 1 млрд руб., следует из справки. В Дагестане сотрудники ФСБ выявили хищения, начиная с декабря 2007 года и по март 2016-го, за этот период указанным способом было похищено газа на 1,38 млрд руб. «Иными противоправными способами» члены ОПГ Арашукова создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд руб., утверждают в ФСБ.

Неоплаченный газ был реализован юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесской Республике в обход приборов учета, а также поставлялся «без выставления счета и оплаты на объекты недвижимости, принадлежащие или используемые членами преступной группы», — говорится в справке.

По данным «Газпром межрегионгаза» на 1 декабря 2018 года, Дагестан находится на втором месте в стране по долгам населения за газ (более 9 млрд руб.). На первом месте — Чечня  (13,3 млрд руб.). Ставропольский край занимает шестое место с долгом более 1 млрд руб. КЧР в первую десятку не входит, долг населения республики — 335 млн руб.

«Неизвестно, в каком виде»

Предполагаемое хищение, по версии ФСБ и СКР, произошло «неизвестно при каких обстоятельствах, неизвестно в каком виде», — заявил в беседе с РБК адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк. По его словам, в нынешнем виде обвинение Арашукова неконкретно. Так, правоохранительные органы не установили принадлежность якобы украденного газа — потерпевшей стороны в деле нет. «На момент добычи газ принадлежит одной компании, на момент транспортировки — другой, на момент сбыта — третьей. На каждом этапе есть свой собственник и своя система учета. Надо сначала понять, у кого возникла недостача, а дальше выяснять, стала ли она результатом хищения и, если да, кто к нему причастен. Всего этого в деле нет. Цифра хищений возникла неведомым образом», — заявил адвокат.

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«Не комментируем ход расследования», — сказал РБК пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов. В «Газпром межрегионгазе» также отказались от комментариев.

На Кавказе распространено три схемы хищения газа, рассказал ранее РБК источник, близкий к «Газпрому». По его словам, все они использовались Арашуковыми.

Первая схема связана с заключением договора на заниженные объемы поставки с последующей фальсификацией данных о потреблении. При этом часть реально потребляемого газа списывается при помощи сторнирования — ​отката данных по счетчикам на узлах учета газа.

Вторая схема предусматривает врезку в сети распределения по негласному согласованию с газовиками.

Третья схема

комбинирует первые две: потребитель (чаще всего крупное промышленное предприятие) заключает договор на заниженный объем поставки, официально подключаясь к газовым сетям, но помимо этого делается и незаконная врезка.

Задолженность за неучтенный газ при этом приписывается населению, обычно районам с наибольшей задолженностью за газ. Несколько лет назад долги также стали вешать на обезличенные или задвоенные лицевые счета, а также на мертвые души, рассказал собеседник РБК.

Дело Арашуковых

Рауль Арашуков был задержан 30 января, ему предъявлено обвинение по статьям УК о преступном сообществе (ст. 210 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Вместе с ним по делу проходят гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, первый заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и директор филиала компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев.

Также в рамках дела арестован исполнительный директор компании «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, объявлены в розыск и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.

Одновременно с Раулем Арашуковым в Москве на заседании Совета Федерации был задержан его сын — сенатор Рауф Арашуков. СКР вменяет ему участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и причастность к двум убийствам — лидера черкесского движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Оба преступления были совершены в 2010 году.

Дело в отношении Арашуковых было возбуждено на основе рапорта начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ генерала Ивана Ткачева, следовало из документов, приобщенных следствием к ходатайству об аресте.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Рауль Арашуков, "Газпром межрегионгаз"., ФСБ, Дагестан, КЧР ..., Ставропольский край
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