 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Орбан сравнил лидеров ЕС с «трусливыми кроликами» перед Трампом

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент США после прихода к власти делает то, что заставляет ЕС «попотеть». Трамп пообещал, что «совершенно точно» введет тарифы на товары из Евросоюза, поскольку европейцы «пользуются» Соединенными Штатами
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

Лидеры ЕС, как «трусливые кролики», ждут действий президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Telex.

«Проблема в том, что лидеры ЕС, институты ЕС, как трусливые кролики, сидят на пашне и словно ждут своей гибели. Это самое худшее», — сказал Орбан.

По его словам, Трамп после прихода к власти делает то, что заставляет Брюссель «попотеть». При этом он считает, что американский лидер «действует по-своему совершенно естественно». «Поэтому ЕС должен быть готов взять на себя инициативу, внести предложения», — убежден Орбан. В то же время он подчеркнул, что «европейские институты нельзя воспринимать всерьез».

По словам венгерского премьера, есть две страны, которые могли бы взять на себя лидерство в Европе, — Германия и Франция.

Тяжелый металл: как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Трамп пообещал, что «совершенно точно» введет тарифы на товары из Евросоюза, поскольку европейцы «пользуются» США. По его словам, дефицит в товарообороте с Евросоюзом превышает $300–350 млрд. ЕС не покупает американские автомобили и сельхозпродукцию, но при этом поставляет собственные машины «миллионами», убежден он.

Французский президент Эмманюэль Макрон предложил Вашингтону сконцентрироваться на других проблемах, а не пытаться навредить экономике ЕС. «Ваша первая проблема — это Китай, так что вам надо сконцентрироваться на этом. Во-вторых, Европа — это ваш союзник, и, если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами», — заявил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Берлин полагается «на сотрудничество, а не на конфронтацию». «Мы протягиваем руку, потому что пошлины никому не выгодны. Если США все же пойдут на такие шаги, Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — предупредил Шольц.

ЕС пригрозил США «решительным ответом» в случае введения пошлин на товары.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Трамп рассказал, кто войдет в переговорную группу по Украине

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Виктор Орбан Дональд Трамп ЕС пошлины
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Трамп ввел пошлины в 25% на поставки в США стали и алюминия из всех стран
Политика
Reuters рассказал, как китайские экспортеры не заметили пошлины Трампа
Бизнес
NYT раскрыла секретные принципы ответа ЕС на возможные пошлины Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 18:17
Хачанов проиграл 96-й ракетке мира на турнире в МарселеСпорт, 21:39
Что известно о первом официальном разговоре Путина и Трампа. ГлавноеПолитика, 21:37
Трамп заявил, что договорился с Путиным о взаимных визитах в Россию и СШАПолитика, 21:30
Посланник Трампа сообщил об освобождении американца в БелоруссииПолитика, 21:18
Бывший футболист молодежной сборной России перешел в португальский клубСпорт, 21:17
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
Колумбийский велогонщик погиб в ДТП в возрасте 19 летСпорт, 20:54
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Глава Минфина США привез в Киев черновик соглашения по металламПолитика, 20:50
Кремль раскрыл детали переговоров Путина и ТрампаПолитика, 20:50
Трамп поговорил с Зеленским по телефону после общения с ПутинымПолитика, 20:45
Орбан сравнил лидеров ЕС с «трусливыми кроликами» перед ТрампомПолитика, 20:34
Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и ПутинаИнвестиции, 20:20
Путин и Трамп договорились об организации личной встречиПолитика, 20:11
Трамп заявил, что договорился с Путиным начать переговоры по Украине⁠Политика, 20:10