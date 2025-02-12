Орбан сравнил лидеров ЕС с «трусливыми кроликами» перед Трампом

Президент США после прихода к власти делает то, что заставляет ЕС «попотеть». Трамп пообещал, что «совершенно точно» введет тарифы на товары из Евросоюза, поскольку европейцы «пользуются» Соединенными Штатами

Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

Лидеры ЕС, как «трусливые кролики», ждут действий президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Telex.

«Проблема в том, что лидеры ЕС, институты ЕС, как трусливые кролики, сидят на пашне и словно ждут своей гибели. Это самое худшее», — сказал Орбан.

По его словам, Трамп после прихода к власти делает то, что заставляет Брюссель «попотеть». При этом он считает, что американский лидер «действует по-своему совершенно естественно». «Поэтому ЕС должен быть готов взять на себя инициативу, внести предложения», — убежден Орбан. В то же время он подчеркнул, что «европейские институты нельзя воспринимать всерьез».

По словам венгерского премьера, есть две страны, которые могли бы взять на себя лидерство в Европе, — Германия и Франция.

Трамп пообещал, что «совершенно точно» введет тарифы на товары из Евросоюза, поскольку европейцы «пользуются» США. По его словам, дефицит в товарообороте с Евросоюзом превышает $300–350 млрд. ЕС не покупает американские автомобили и сельхозпродукцию, но при этом поставляет собственные машины «миллионами», убежден он.

Французский президент Эмманюэль Макрон предложил Вашингтону сконцентрироваться на других проблемах, а не пытаться навредить экономике ЕС. «Ваша первая проблема — это Китай, так что вам надо сконцентрироваться на этом. Во-вторых, Европа — это ваш союзник, и, если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами», — заявил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Берлин полагается «на сотрудничество, а не на конфронтацию». «Мы протягиваем руку, потому что пошлины никому не выгодны. Если США все же пойдут на такие шаги, Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — предупредил Шольц.

ЕС пригрозил США «решительным ответом» в случае введения пошлин на товары.