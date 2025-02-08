Шольц раскрыл стратегию ЕС в случае введения Трампом пошлин
Евросоюз может ввести пошлины в ответ на аналогичные меры со стороны президента США Дональда Трампа, но полагается на сотрудничество, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью RND.
Трамп угрозами пошлин добился от Канады и Мексики мер по противодействию нелегальной миграции и поставкам наркотиков в США. Также он распорядился взимать пошлины с китайских товаров (по тем же причинам) — Пекин ввел ответные меры.
«Я полагаюсь на сотрудничество, а не на конфронтацию. Мы протягиваем руку, потому что пошлины никому не выгодны. Если США все же пойдут на такие шаги, Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — сказал Шольц.
Он подчеркнул, что «мировой экономике нужно меньше торговых барьеров, а не больше». По его словам, «глобализация привела к значительному росту благосостояния во всем мире», в том числе от эффективного экспорта много получила и Германия.
Трамп говорил в начале февраля, что США «точно» введут дополнительные пошлины на поставки товаров из ЕС, поскольку европейцы «действительно пользуются» Соединенными Штатами, заявил он. Президент отметил, что дефицит США в двустороннем товарообороте с ЕС превышает $300–350 млрд. Страны — члены ЕС, по словам Трампа, не приобретают продукцию американской автомобилестроительной промышленности и сельского хозяйства.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что ЕС открыт к переговорам по проблемным вопросам, но при этом Брюссель «всегда будет защищать свои интересы».
Американский президент угрожал Мексике и Канаде 25% пошлинами. В итоге обе страны в ходе диалога согласились направить дополнительные силы на защиту границы с США и борьбу с распространением наркотика фентанила. Тогда Трамп на месяц отложил вопрос введения пошлин.
В отношении китайского экспорта размер пошлин составляет 10%. Китай в качестве ответа подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ввел пошлины в размере 10-15% на 80 товарных наименований, среди которых нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), автомобили с определенными характеристиками.
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