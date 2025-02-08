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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Шольц раскрыл стратегию ЕС в случае введения Трампом пошлин

Шольц: ЕК отреагирует на введение Трампом пошлин за несколько часов
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
ЕС не настроен на конфронтацию, но если Трамп решит ввести обещанные пошлины, то Брюссель отреагирует очень быстро, предупредил Шольц
Фото: Joern Pollex / Getty Images
Фото: Joern Pollex / Getty Images

Евросоюз может ввести пошлины в ответ на аналогичные меры со стороны президента США Дональда Трампа, но полагается на сотрудничество, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью RND.

Трамп угрозами пошлин добился от Канады и Мексики мер по противодействию нелегальной миграции и поставкам наркотиков в США. Также он распорядился взимать пошлины с китайских товаров (по тем же причинам) — Пекин ввел ответные меры.

«Я полагаюсь на сотрудничество, а не на конфронтацию. Мы протягиваем руку, потому что пошлины никому не выгодны. Если США все же пойдут на такие шаги, Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что «мировой экономике нужно меньше торговых барьеров, а не больше». По его словам, «глобализация привела к значительному росту благосостояния во всем мире», в том числе от эффективного экспорта много получила и Германия.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Трамп говорил в начале февраля, что США «точно» введут дополнительные пошлины на поставки товаров из ЕС, поскольку европейцы «действительно пользуются» Соединенными Штатами, заявил он. Президент отметил, что дефицит США в двустороннем товарообороте с ЕС превышает $300–350 млрд. Страны — члены ЕС, по словам Трампа, не приобретают продукцию американской автомобилестроительной промышленности и сельского хозяйства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что ЕС открыт к переговорам по проблемным вопросам, но при этом Брюссель «всегда будет защищать свои интересы».

Американский президент угрожал Мексике и Канаде 25% пошлинами. В итоге обе страны в ходе диалога согласились направить дополнительные силы на защиту границы с США и борьбу с распространением наркотика фентанила. Тогда Трамп на месяц отложил вопрос введения пошлин.

В отношении китайского экспорта размер пошлин составляет 10%. Китай в качестве ответа подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ввел пошлины в размере 10-15% на 80 товарных наименований, среди которых нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), автомобили с определенными характеристиками.

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Олаф Шольц Дональд Трамп Евросоюз пошлины торговая война
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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