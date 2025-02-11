Тяжелый металл: как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия. Аналитики предупреждают, что конкуренция на ключевых для России рынках может возрасти

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Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия. Пошлины будут касаться металлов из всех стран, но точная дата их введения, а также другие возможные параметры власти США пока не раскрывали.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что такие меры могут спровоцировать рост цен и издержек на внутреннем рынке Америки. Они не окажут прямого влияния на российских производителей, которые и так отрезаны от рынка США, но может усилиться конкуренция на альтернативных рынках в результате перераспределения поставок.

Политика пошлин в Штатах В свой первый президентский срок Трамп уже вводил пошлины на металлы: в 2018 году были установлены 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные на ввоз алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики. Позднее пошлины были распространены и на страны-исключения, но в 2019 году США, Канада и Мексика договорились об их отмене. В 2021 году, уже при президенте Джо Байдене, США и Евросоюз пришли к соглашению по пошлинам — стороны договорились о беспошлинном ввозе в США ограниченных объемов стали и алюминия из ЕС. В 2023 году США установили заградительные пошлины в размере 200% на российский алюминий, а в 2024 году администрация Байдена ввела пошлины на сталь, не выплавленную или не отлитую в Мексике, в размере 25%, а на алюминий — 10%. Цены на алюминий после анонсированных Трампом пошлин на Лондонской бирже металлов (LME) росли не более чем на 1% к прошлому закрытию — металл торгуется в районе $2660 за тонну.

Рынок алюминия в США находится в ощутимом дефиците: в стране производят порядка 750 тыс. т алюминия, в то время как годовое потребление находится на уровне более 4 млн т. США импортируют около 70–80% алюминия, покрывая дефицит преимущественно за счет поставок из Канады, ОАЭ, Китая и других стран.

Что касается стали, в 2024 году производство стали в США составило 79,5 млн т, а потребление прогнозировалось на уровне 89,2 млн т. Прогноз на 2025 год — 91 млн т. Основные поставщики стали в страну — Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея.

Вводимые пошлины призваны стимулировать производство и переработку алюминия внутри США, сообщили РБК в Алюминиевой ассоциации (объединяет более 150 производителей, поставщиков и потребителей алюминия, в том числе «Русал». — РБК). Там ожидают, что пошлины могут привести к затовариванию мирового рынка, где и без того ожидается профицит металла. «Поэтому развитие внутреннего спроса станет приоритетом для многих стран-производителей и уже является одной из ключевых задач, в том числе и для российской Алюминиевой ассоциации», — сообщил собеседник РБК.

Импортные пошлины, как правило, вводят для защиты собственных производителей от дешевого импорта — их платят не экспортеры из других стран, а импортеры собственной страны, напоминает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Он отметил, что в результате таких мер в США станет поступать меньше дешевой стали из Китая, но прежде всего пошлины направлены против основных импортеров — Канады, Бразилии и Мексики. «Это поддержит цены на сталь в самих США, но на мировом рынке конкуренция усилится и цены в других регионах, скорее всего, еще снизятся», — говорит эксперт.

Американский импорт стали составляет около 1% мировых объемов. Введенные США в 2018 году пошлины на импорт определенных видов стальной продукции, включая полузаготовку, привели к росту цен на американском рынке, которые были перенесены на конечного потребителя, добавляет начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. При этом потенциально США могут нарастить собственное производство алюминия и снизить зависимость от импорта, но это займет время, говорит он.

В то же время Калачев отмечает, что американские переработчики алюминия увеличат свои издержки. Он напомнил, что американская алюминиевая компания Alcoa, производственные активы которой расположены в том числе в Канаде, заявляла, что введение 25-процентной пошлины на ввоз алюминия из Канады окажет существенное влияние на потребление этого металла в США и будет стоить американским потребителям $1,5–2 млрд.

РБК направил запросы крупнейшим компаниям — импортерам алюминия в США — Alcoa и Rio Tinto.

Что будет с ценами на металлы

Введение тарифов и пошлин на рынках металлов, особенно таким значимым игроком, как США, традиционно выступает драйвером роста цен, так как нарушаются глобальные цепочки поставок, говорит Василий Данилов, аналитик ИК «Велес Капитал». В то же время Трамп в ходе своего первого срока уже пытался продвинуть аналогичные меры, однако в итоге ключевым странам-партнерам удалось договориться о снятии ограничений. Таким образом, если рост цен на сталь и алюминий в результате действий Трампа и будет иметь место, его сила окажется ограниченной, считает эксперт.

При этом конкуренция среди экспортеров стали и алюминия усилится на альтернативных рынках, что может оказать давление на цены в долгосрочной перспективе, добавляет старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. По его мнению, торговая война и пошлины могут привести к замедлению спроса на эти металлы в первую очередь в США и Китае.

Американский рынок может столкнуться с локальным дефицитом и ростом цен, соглашается Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер». В то же время на глобальном уровне это может привести к избытку предложения и, наоборот, снижению цен на алюминий: в случае если Китай начнет больше продавать в Азию и Европу, котировки на LME могут просесть. Аналогичная ситуация складывается со сталью: если крупные поставщики потеряют американский рынок, они увеличат экспорт в другие страны, что может привести к дисбалансу на глобальном рынке и снижению цен. Таким образом, глобальный эффект от пошлин может быть негативным для цен на металлы, что невыгодно российским экспортерам, особенно если конкуренция на «альтернативных рынках» усилится.

Влияние на российских металлургов

Российский алюминий не поставляется в США с момента введения весной 2023 года заградительной 200-процентной пошлины. Пошлина на импорт стальных слябов из России в размере 25% была введена еще в 2018 году. В то же время в стране есть сталелитейные активы НЛМК, а также североамериканский дивизион Evraz включает активы в Канаде и Америке. Еще в 2018 году НЛМК начал искать для своих прокатных предприятий в США другие источники заготовки, отмечает Калачев.

Evraz, попавшая под западные санкции, заявила о решении продать свои активы в США и Канаде в августе 2022 года, однако потенциальные покупатели и условия сделки не раскрывались. В отчете Evraz North America за 2023 год говорилось, что процесс продолжается и в его отношении есть неопределенность. Для закрытия сделки компании также требуется лицензия Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

НЛМК в настоящее время не публикует операционные результаты.

При этом активы, находящиеся непосредственно на американской территории, будут считаться внутренними поставщиками стальной продукции и не попадут под действие импортных тарифов, поясняет Данилов. Он допускает, что пошлины затронут экспорт Evraz из Канады в Штаты, однако влияние на консолидированные результаты группы окажется незначительным.

РБК направил запросы НЛМК и Evraz.

В целом аналитики сходятся во мнении, что прямое влияние новых американских пошлин для России будет ограниченным в силу уже действующих санкций.

В то же время Климентьев допускает, что производители, которые раньше поставляли металлы в США, могут выйти на альтернативные рынки, создавая конкуренцию российским поставщикам. В случае если пошлины затронут Китай, ЕС, Турцию и другие крупные страны — поставщики стали и алюминия в США, это может привести к перенаправлению экспортных потоков. Особой зоной риска аналитик считает Китай, который и без того производит избыточные объемы стали и алюминия. «Если он потеряет доступ к США, избыток металла может начать вытеснять российских экспортеров из ключевых регионов», — говорит эксперт. Таким образом, косвенный эффект может выразиться в росте конкуренции на альтернативных рынках, снижении цен и давлении на маржу российских металлургов.

Источник в металлургической отрасли считает, что заявления о намерениях Трампа — это серьезный виток, который негативно повлияет на всю металлургию, как было в 2018-м, однако текущая ситуация на внутреннем рынке стали «гораздо хуже» в силу снижения мировых цен, производства, спроса и рентабельности. В 2024-м спрос на сталь в России снизился на 5,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 44 млн т, — в отрасли прогнозируют дальнейшее снижение не менее чем на 5% в 2025-м. Крупнейшие компании — «Северсталь» и ММК — отчитывались о снижении производства по итогам 2024 года на 8–13%.