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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Макрон призвал Трампа решать приоритетные проблемы, а не угрожать ЕС

Макрон призвал Трампа решать приоритетные проблемы, а не угрожать ЕС пошлинами
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Возвращение Трампа в Белый дом
Макрон отметил, что главная проблема США — это Китай, а не ЕС. Также он предупредил о последствиях введения пошлин Вашингтоном на европейские товары в виде инфляции в самих Соединенных Штатах
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Отношения с Европой не являются для США приоритетной проблемой, Вашингтону нужно концентрироваться на других трудностях, а не пытаться навредить экономике ЕС, заявил французский президент Эмманюэль Макрон CNN ввиду угрозы президента Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары.

«Во-первых, разве Евросоюз — это ваша первоочередная проблема? Ваша первая проблема — это Китай, так что вам надо сконцентрироваться на этом. Во-вторых, Европа — это ваш союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами», — сказал он.

Президент добавил, что интеграция между США и ЕС в цепочке производства ценностей очень высока, и в случае введения пошлин произойдет повышение цен и рост инфляции в самих Соединенных Штатах.

Макрон призвал США сфокусироваться на украинском и ближневосточном кризисах, а также на противостоянии с КНР. Он также упомянул в качестве вызывающих тревогу вопросов искусственный интеллект и зеленые технологии.

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Трамп связывал возможное введение пошлин в отношении товаров из ЕС с тем, что европейцы «пользуются» Соединенными Штатами. Глава государства отметил, что торговый дефицит США в двустороннем товарообороте с Евросоюзом превышает $300–350 млрд. Страны — члены ЕС, по словам Трампа, не приобретают продукцию американской автомобилестроительной промышленности и сельского хозяйства. Макрон отметил, что при этом Трамп не учел покупку цифровых услуг ЕС у США.

Американский президент в начале февраля ввел пошлины для китайских товаров в размере 10%, канадских и мексиканских — в размере 25% в рамках борьбы с нелегальной миграцией и торговлей наркотиком фентанилом. Оттава и Мехико смогли договориться об отсрочке взимания пошлин, согласившись принять дополнительные меры в борьбе с этими проблемами.

Китай в качестве ответных мер подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ввел пошлины в размере 10-15% на 80 товарных наименований, среди которых нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), автомобили с определенными характеристиками.

9 февраля Трамп анонсировал введение пошлин в размере 25% на сталь и алюминий из всех стран.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эмманюэль Макрон Дональд Трамп Франция США Евросоюз пошлины
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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