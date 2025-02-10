Макрон призвал Трампа решать приоритетные проблемы, а не угрожать ЕС

Макрон отметил, что главная проблема США — это Китай, а не ЕС. Также он предупредил о последствиях введения пошлин Вашингтоном на европейские товары в виде инфляции в самих Соединенных Штатах

Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Отношения с Европой не являются для США приоритетной проблемой, Вашингтону нужно концентрироваться на других трудностях, а не пытаться навредить экономике ЕС, заявил французский президент Эмманюэль Макрон CNN ввиду угрозы президента Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары.

«Во-первых, разве Евросоюз — это ваша первоочередная проблема? Ваша первая проблема — это Китай, так что вам надо сконцентрироваться на этом. Во-вторых, Европа — это ваш союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами», — сказал он.

Президент добавил, что интеграция между США и ЕС в цепочке производства ценностей очень высока, и в случае введения пошлин произойдет повышение цен и рост инфляции в самих Соединенных Штатах.

Макрон призвал США сфокусироваться на украинском и ближневосточном кризисах, а также на противостоянии с КНР. Он также упомянул в качестве вызывающих тревогу вопросов искусственный интеллект и зеленые технологии.

Трамп связывал возможное введение пошлин в отношении товаров из ЕС с тем, что европейцы «пользуются» Соединенными Штатами. Глава государства отметил, что торговый дефицит США в двустороннем товарообороте с Евросоюзом превышает $300–350 млрд. Страны — члены ЕС, по словам Трампа, не приобретают продукцию американской автомобилестроительной промышленности и сельского хозяйства. Макрон отметил, что при этом Трамп не учел покупку цифровых услуг ЕС у США.

Американский президент в начале февраля ввел пошлины для китайских товаров в размере 10%, канадских и мексиканских — в размере 25% в рамках борьбы с нелегальной миграцией и торговлей наркотиком фентанилом. Оттава и Мехико смогли договориться об отсрочке взимания пошлин, согласившись принять дополнительные меры в борьбе с этими проблемами.

Китай в качестве ответных мер подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ввел пошлины в размере 10-15% на 80 товарных наименований, среди которых нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), автомобили с определенными характеристиками.

9 февраля Трамп анонсировал введение пошлин в размере 25% на сталь и алюминий из всех стран.