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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба предрек смерть тому, кто подпишет мир с отказом от территорий

Сюжет
Военная операция на Украине
Команда Трампа совершила большую «переговорную ошибку», решив, что вступление Украины в НАТО придется отложить, уверен экс-глава МИД
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Bernd Elmenthaler / IMAGO / Global Look Press)

Тот в Киеве, кто подпишет мир с отказом от НАТО, имеет шансы «выжить», но тот, кто откажется от утраченных территорий может быть «убит физически или политически», счел бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеведущей 1+1 Наталье Мосейчук.

«Человек, который подпишет документ, условно, которым мы отказываемся от НАТО, у него еще есть шансы выжить физически и политически, а человек, который подпишет договор с отказом от земель, его или убьют, или вынесут из политики», — сказал Кулеба.

По его мнению, команда президента США Дональда Трампа совершила большую «переговорную ошибку», решив, что вступление Украины в НАТО придется отложить.

«Но вместо того, чтобы ее [тему членства]за что-то продать, они по сути уже начали говорить, что придется отложить. Так, а Путину зачем вам что-то платить, если он и так знает, что вы уже это сдали. Поэтому здесь чисто переговорная ошибка и она, к сожалению, дорого нам обойдется», — полагает экс-министр (цитата по УНИАН).

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Владимир Путин

Он подчеркнул, что Киев ни в коем случае не должен «сдавать» тему вступления в альянс.

«Просто надо играть в длинную и если что-то и сдавать, то втридорога. Я просто сейчас не вижу, за что можно продать тему НАТО с точки зрения пользы для Украины», — добавил Кулеба.

Как писала газета The Wall Street Journal, советники Трампа предлагали создать демилитаризованную зону и отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет в обмен на продолжение поставок оружия. Понимание того, что страна не сможет стать членом альянса, было всегда, Россия говорила, что Украина не должна вступить в блок, подчеркивал американский лидер. Однако его предшественник Джо Байден, по его словам, заявил, что Киев должен иметь такую возможность. «В таком случае Россия получила бы кого-то [из НАТО] прямо у себя на пороге. И я могу понять их чувства», — отмечал Трамп. Отказ от присоединения Украины к альянсу Владимир Путин называл одним из условий начала переговоров с Киевом.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану потребовал дать стране ядерное оружие в качестве гарантий безопасности, если ее не примут в НАТО в ближайшем будущем. «Нам дадут ядерное оружие? Тогда позвольте им дать нам ядерное оружие. Дадут ли нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию, в чем я сомневаюсь? Но это поможет», — сказал Зеленский.

По его словам, если Киеву откажут в членстве в блоке, Москва должна вернуть территории, поскольку, как считает украинский лидер, целью России было предотвращение присоединения Украины к НАТО.

«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на слова Зеленского. Путин предупреждал об ответе «всеми имеющимися средствами» на появление ядерного оружия у Украины. Москва не допустит превращения Украины в ядерную державу, подчеркивал он.

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