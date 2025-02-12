 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Заминировавших опоры линий электропередачи АЭС приговорили к 23 годам

Сюжет
Военная операция на Украине
Двух мужчин приговорили к 23 годам колонии строгого режима за попытку подорвать более 30 опор высоковольтных ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Следствие полагает, что они хотели остановить реакторы и нарушить работу станций
Александр Майструк и Эдуард Усатенко
Александр Майструк и Эдуард Усатенко (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил двух мужчин к 23 годам колонии строгого режима за попытку подрыва более чем 30 опор высоковольтных линий электропередачи. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Фигуранты дела — Александр Майструк и Эдуард Усатенко. Их признали виновными в покушениях на теракт и диверсию, незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ. Также мужчин осудили за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности, контрабанду взрывных устройств и боеприпасов.

В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
Политика
Фото:drozdenko_au_lo / Telegram

По версии следствия, мужчины пытались подорвать опоры высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Таким образом они хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушить штатную работу АЭС, считает обвинение.

Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС, сообщили в суде. Ущерб от их действий превысил 10 млн руб.

Суд взыскал с фигурантов эту сумму в полном объеме, а также назначил им штрафы в 900 тыс. руб. каждому. И Майструк, и Усатенко первые пять лет заключения проведут в тюрьме, затем их переведут в исправительную колонию строгого режима.

ФСБ регулярно отчитывается о предотвращении диверсий на территории России с начала военной операции на Украине. Суды периодически выносят приговоры по статьям о диверсиях и связанных с ними преступлениях.

В конце декабря 2022 года в России было введено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие, финансирование и организацию диверсий, а также за прохождение обучения для участия в них.

В Совфеде в январе предложили замораживать средства или иное имущество граждан и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсий. В Госдуму в конце того же месяца внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за несообщение о лицах, которые готовят преступление диверсионной направленности.

Читайте РБК в Telegram.

Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

Винер ушла с поста тренера сборной по художественной гимнастике

В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину

РБК запускает винный салон. Расписание

Трамп назвал освобождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды

В Сочи водителю выписали штраф за поездку енотов на крыше машины. Видео
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
диверсии Санкт-Петербург ЛЭП АЭС
Материалы по теме
Россиянин признался в организации диверсий в интересах Украины
Политика
Против российских военных пытались устроить диверсию с помощью FPV-очков
Политика
В Думе предложили наказывать за несообщение о подготовке диверсий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 18:17
Лидер «Краснодара» заявил, что не пожалел о выборе Армении вместо РоссииСпорт, 18:35
Официальный курс доллара США упал ниже ₽95 впервые с октября 2024 годаИнвестиции, 18:28
Адвокат сооснователя криптобиржи BTC-e: Александр Винник остался в СШАКрипто, 18:17
Основатель S.Holding — о новых механизмах рынка недвижимостиОтрасли, 18:12
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 18:10
В Туапсе произошло землетрясениеОбщество, 18:05
Ученые обнаружили в Антарктиде «бомбу для климата»Общество, 18:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Капитализация Alibaba за месяц выросла на $87 млрд благодаря ИИИнвестиции, 18:01
Захарова обвинила Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭСПолитика, 17:58
Полпред предупредил о близкой перспективе возвращения военных с фронтаПолитика, 17:54
Московский зоопарк занял первое место в мире по разнообразию видовГород, 17:51
Французы завоевали золото в смешанной эстафете на ЧМ по биатлонуСпорт, 17:49
Касаткина проиграла пятой ракетке мира в 1/8 финала турнира в ДохеСпорт, 17:41
В Совбезе назвали несостоятельными «формулы мира» Киева и ЗападаПолитика, 17:35