Заминировавших опоры линий электропередачи АЭС приговорили к 23 годам
Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил двух мужчин к 23 годам колонии строгого режима за попытку подрыва более чем 30 опор высоковольтных линий электропередачи. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Фигуранты дела — Александр Майструк и Эдуард Усатенко. Их признали виновными в покушениях на теракт и диверсию, незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ. Также мужчин осудили за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности, контрабанду взрывных устройств и боеприпасов.
По версии следствия, мужчины пытались подорвать опоры высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Таким образом они хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушить штатную работу АЭС, считает обвинение.
Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС, сообщили в суде. Ущерб от их действий превысил 10 млн руб.
Суд взыскал с фигурантов эту сумму в полном объеме, а также назначил им штрафы в 900 тыс. руб. каждому. И Майструк, и Усатенко первые пять лет заключения проведут в тюрьме, затем их переведут в исправительную колонию строгого режима.
ФСБ регулярно отчитывается о предотвращении диверсий на территории России с начала военной операции на Украине. Суды периодически выносят приговоры по статьям о диверсиях и связанных с ними преступлениях.
В конце декабря 2022 года в России было введено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие, финансирование и организацию диверсий, а также за прохождение обучения для участия в них.
В Совфеде в январе предложили замораживать средства или иное имущество граждан и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсий. В Госдуму в конце того же месяца внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за несообщение о лицах, которые готовят преступление диверсионной направленности.
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