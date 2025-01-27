Пискарев: в Думу внесен проект о наказании за несообщение о подготовке диверсий

В Думе предложили наказывать за несообщение о подготовке диверсий

Депутаты предлагают дополнить статью «Несообщение о преступлении», которая предусматривает ответственность за сокрытие преступлений террористической направленности. Это позволит обезопасить инфраструктуру, считают парламентарии

Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа депутатов Госдумы во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия») внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий уголовное наказание за несообщение о лицах, которые готовят преступление диверсионной направленности. Об этом сообщил сам Пискарев в телеграм-канале.

Документ размещен в электронной базе Госдумы. Парламентарии предлагают дополнить ст. 205.6 Уголовного кодекса (Несообщение о преступлении) нормой, предусматривающей ответственность за «несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности», рассказал Пискарев. Речь идет о следующих деяниях:

диверсия (ст. 281 УК);

содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК);

прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК);

организация диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК).

Сейчас ответственность по ст. 205.6 УК предусмотрена за несообщение о преступлении, например, террористической направленности, напомнил Пискарев. За это грозит лишение свободы до года.

По мнению депутата, принятие документа позволит дополнительно обезопасить в том числе объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба. В пояснительной записке к законопроекту его авторы обратили внимание на увеличение числа диверсионных атак на значимые объекты в условиях военной операции.

Законопроект поддержали в Верховном суде, отзыв за подписью заместителя председателя суда Владимира Давыдова прикреплен к пакету документов, внесенных в Госдуму. Такой же отзыв дало правительство.

ФСБ регулярно отчитывается о предотвращении диверсий на территории России с начала военной операции на Украине. Суды периодически выносят приговоры по статьям о диверсиях и госизмене.

В конце декабря 2022 года в России было введено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие, финансирование и организацию диверсий, а также за прохождение обучения для участия в них.

В Совфеде в январе предложили замораживать средства или иное имущество граждан и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсий.