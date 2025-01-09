ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на Транссибе по заказу Украины

Диверсию готовил житель Приамурья, который после ее совершения должен был выехать на Украину с целью принимать участие в боевых действиях на ее стороне

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В Амурской области арестовали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали, сообщило региональное УФСБ, передает «Интерфакс».

«Последователь и сторонник запрещенной в России организации, инициативно вступил <...> в электронную переписку с представителем украинской террористической организации для получения знаний и навыков по минно-подрывному делу. Фигурант приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

39-летний житель региона намеревался совершить диверсию на участке Транссиба, который имеет ключевое значение для бесперебойного транспортного сообщения, военного и материально-технического снабжения специальной военной операции и новых регионов РФ». После этого он собирался уехать на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях на ее стороне.

Против подозреваемого заведены уголовные дела по статьям ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК (приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, признанной в России террористической). Он признал свою вину.

В конце декабря спецслужба сообщила о задержании россиянина, которого заподозрили в подготовке терактов против высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера, освещающего боевые действия на Украине. Их имена не были названы.

По данным ФСБ, мужчина в Telegram общался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, по заданию которого забрал из тайника в Подмосковье самодельное взрывное устройство, замаскированное под переносную музыкальную колонку. Мощность взрывчатки составляла около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Затем он «провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва». Задержанный рассказал, что должен был заложить устройство под машину блогера или у ворот его дома, но заболел и не выполнил задание. Взрывчатку он хранил дома «до дальнейших распоряжений», а позже ему обозначили новую задачу — найти и заминировать автомобиль высокопоставленного военного.