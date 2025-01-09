ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на Транссибе по заказу Украины
В Амурской области арестовали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали, сообщило региональное УФСБ, передает «Интерфакс».
«Последователь и сторонник запрещенной в России организации, инициативно вступил <...> в электронную переписку с представителем украинской террористической организации для получения знаний и навыков по минно-подрывному делу. Фигурант приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.
39-летний житель региона намеревался совершить диверсию на участке Транссиба, который имеет ключевое значение для бесперебойного транспортного сообщения, военного и материально-технического снабжения специальной военной операции и новых регионов РФ». После этого он собирался уехать на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях на ее стороне.
Против подозреваемого заведены уголовные дела по статьям ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК (приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, признанной в России террористической). Он признал свою вину.
В конце декабря спецслужба сообщила о задержании россиянина, которого заподозрили в подготовке терактов против высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера, освещающего боевые действия на Украине. Их имена не были названы.
По данным ФСБ, мужчина в Telegram общался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, по заданию которого забрал из тайника в Подмосковье самодельное взрывное устройство, замаскированное под переносную музыкальную колонку. Мощность взрывчатки составляла около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
Затем он «провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва». Задержанный рассказал, что должен был заложить устройство под машину блогера или у ворот его дома, но заболел и не выполнил задание. Взрывчатку он хранил дома «до дальнейших распоряжений», а позже ему обозначили новую задачу — найти и заминировать автомобиль высокопоставленного военного.
Читайте РБК в Telegram.
Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов