В Совфеде предложили блокировать счета предполагаемых диверсантов

В Совфеде предложили блокировать счета подозреваемых в причастности к диверсиям

Законопроектом предлагается распространить возможность заморозки средств и имущества на подозреваемых в диверсионной деятельности, а не только в финансировании терроризма, как сейчас

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков подготовил законопроект, предусматривающий заморозку денежных средств или иного имущества граждан и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсий. Документ есть в распоряжении РБК.

Поправки предлагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решения о заморозке имущества или средств физлиц и организаций сможет принимать межведомственный координационный орган, который отвечает за противодействие финансированию терроризма.

Для этого у структуры должны быть «достаточные основания подозревать их причастность к диверсионной деятельности (в том числе к финансированию диверсии)», следует из документа.

Автор законопроекта объяснил свою инициативу тем, что «повышение уровня антидиверсионной защищенности» ряда объектов является одним из приоритетов в области безопасности.

«Применительно к антиотмывочному законодательству на решение названной задачи направлен механизм замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества на основании решений межведомственного координационного органа», — написал Шендерюк-Жидков.

Сейчас заморозка средств и имущества по данному закону возможна лишь для предотвращения финансирования терроризма, диверсионную деятельность этот механизм не охватывает, пояснил сенатор. Законопроект предусматривает расширение сферы его применения на диверсионную деятельность.

Российские спецслужбы регулярно сообщают о предотвращении диверсий в разных регионах после начала военной операции на Украине. В конце декабря 2022 года в России было введено наказаниевплоть до пожизненного лишения свободы за содействие, финансирование и организацию диверсий, а также за прохождение обучения для участия в них.