Парламент Армении проголосовал за начало вступления страны в ЕС

Парламент одобрил законопроект о начале процесса вступления в ЕС в первом чтении. Почти треть парламентариев его бойкотировали. Кремль предупреждал, что членства в ЕС и ЕАЭС несовместимы

Заседание парламента Армении (Фото: Сергей Гриц / АР / ТАСС)

Национальное собрание (однопалатный парламент) Армении на очередном заседании приняло в первом чтении проект закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе». Об этом сообщает Armenpress.

По данным агентства, законопроект поддержали 63 депутата, семеро высказались против.

Глава фракции «Честь имею» (шесть мест) Айк Мамиджанян заявил, что будет голосовать против этого документа. Глава фракции «Альянс Армения» (28 мест) Сейран Оганян, в свою очередь, сообщил, что ее представители не будут участвовать в голосовании.

Глава фракции правящей партии «Гражданский договор» (69 мест) Айк Конджорян заявил, что его однопартийцы проголосуют за законопроект.

Всего в армянском парламенте заседает 107 депутатов.

Законопроект подготовила гражданская инициативная группа «Евровот», которая собрала 60 тыс. подписей при необходимых 50 тыс. для внесения инициативы в парламент. 9 января документ рассмотрели на заседании правительства, после чего он был направлен на обсуждение парламента. Первые дискуссии по нему в Национальном собрании прошли накануне.

В окончательной редакции законопроекта, одобренной Комитетом по европейской интеграции, содержится следующая формулировка: «Республика Армения, выражая волю народа <...>, ставя перед собой задачу сделать <...> [республику] безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

Армения выражала намерение стать ближе к ЕС, вести обсуждения по визовой либерализации и другим аспектам. Премьер-министр Никол Пашинян и министр иностранных дел республики упоминали о возможном вступлении в ЕС, указывая на важность диверсифицировать внешнюю политику страны. Евросоюз также выразил готовность расширить сотрудничество с Арменией.

Министр экономики Армении Геворг Папоян подчеркивал, что страна не собирается менять сотрудничество с ЕАЭС на ЕС, а стремится к независимости. Кремль в ответ на это отметил, что одновременно быть членом ЕС и ЕАЭС невозможно из-за различий в таможенных и экономических правилах.

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