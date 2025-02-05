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Политика ,  
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Пашинян заявил о росте суверенитета Армении

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения стала более независимой страной, чем когда-либо. По словам политика, уровень суверенитета страны значительно вырос, что открывает для страны новые возможности и при этом несет новые вызовы.

«Мы активно работаем в сфере внешней политики, идет реализация политики балансирования и сбалансированности. Я думаю, что мы делаем это достаточно эффективно. Честно могу сказать, что, несмотря на все вызовы, нам удалось повысить уровень нашей независимости и суверенитета, и я обычно говорю, что Армения становится все более независимой страной, что очень важно», — сказал Пашинян, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»).

Какие последствия будет иметь стратегическое партнерство Армении и США
Политика
Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен

Atlantic Council — организация, основанная в 1961 году при Организации Североатлантического договора. Выступает в качестве площадки, где выступают политические, деловые и интеллектуальные лидеры. Совет управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой и является членом Ассоциации Атлантического договора. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне (округ Колумбия).

14 января 2025 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне подписали документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. Блинкен назвал это событие «важным краеугольным достижением» в отношениях двух стран. По его словам, комиссия по стратегическому партнерству обеспечит расширение взаимодействия по ряду направлений: экономика, оборона, безопасность, демократия. По словам госсекретаря, документ станет основой для двусторонних отношений в рамках общих интересов.

В свою очередь Мирзоян отметил, что хартия о стратегическом партнерстве с США создает прочную основу для сотрудничества между странами. Он также поблагодарил Вашингтон за «неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении», а также за «вклад в достижение стабильного и прочного мира в регионе Южного Кавказа».

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Армения Никол Пашинян суверенитет
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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