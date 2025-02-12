Трамп заявил, что США не придется покупать сектор Газа
США для того, чтобы получить под свой контроль сектор Газа, не придется покупать его, заявил американский президент Дональд Трамп, передает CNN.
«Нам не придется покупать... у нас будет Газа, нам не придется покупать, там нечего покупать. Это территория, охваченная войной. Мы ее возьмем, удержим, будем оберегать, в конце концов наладим там жизнь, там будет создано много рабочих мест для людей на Ближнем Востоке», — сказал он и добавил, что сектор Газа можно будет превратить в «бриллиант» в регионе, возведя там недвижимость для курортов и офисных зданий.
Американский президент указывал ранее, что палестинцы не смогут вернуться в сектор Газа в рамках урегулирования конфликта с Израилем и восстановления эксклава по плану США, поскольку «у них будет гораздо лучшее жилье». В секторе Вашингтон намерен обезвредить боеприпасы, избавиться от разрушенных зданий и способствовать его экономическому развитию, отмечал глава государства.
Последние заявления о Газе Трамп сделал во время встречи с королем Иордании Абдаллой II. Американский президент заявлял, что переселенцев из сектора Газа (примерно 1,5 млн человек) могли бы принять Иордания и Египет. Король сказал, что Иордания сохраняет «неизменной позицию против переселения палестинцев в Газе и на Западном берегу».
Египет также отверг идею Трампа о переселении. МИД страны заявил, что Каир намерен разработать собственное «всеобъемлющее предложение» по восстановлению сектора с гарантией, что палестинцы продолжат жить на своей земле, и выразил надежду на сотрудничество с Вашингтоном для установления мира в регионе.
ХАМАС осудил идею Трампа расселить и взять под американский контроль сектор Газа, отметив, что никому не будет позволено «оккупировать» палестинскую землю.
План Трампа по Газе также критиковал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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