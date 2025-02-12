Трамп заявил, что США не придется покупать сектор Газа

Американский президент ранее сообщил о планах США взять сектор Газа под свой контроль и восстановить. По его словам, из региона хотят сделать «бриллиант». Но покупать разрушенную войной зону США не будут

Руины в секторе Газа (Фото: Amir Cohen / Reuters)

США для того, чтобы получить под свой контроль сектор Газа, не придется покупать его, заявил американский президент Дональд Трамп, передает CNN.

«Нам не придется покупать... у нас будет Газа, нам не придется покупать, там нечего покупать. Это территория, охваченная войной. Мы ее возьмем, удержим, будем оберегать, в конце концов наладим там жизнь, там будет создано много рабочих мест для людей на Ближнем Востоке», — сказал он и добавил, что сектор Газа можно будет превратить в «бриллиант» в регионе, возведя там недвижимость для курортов и офисных зданий.

Американский президент указывал ранее, что палестинцы не смогут вернуться в сектор Газа в рамках урегулирования конфликта с Израилем и восстановления эксклава по плану США, поскольку «у них будет гораздо лучшее жилье». В секторе Вашингтон намерен обезвредить боеприпасы, избавиться от разрушенных зданий и способствовать его экономическому развитию, отмечал глава государства.

Последние заявления о Газе Трамп сделал во время встречи с королем Иордании Абдаллой II. Американский президент заявлял, что переселенцев из сектора Газа (примерно 1,5 млн человек) могли бы принять Иордания и Египет. Король сказал, что Иордания сохраняет «неизменной позицию против переселения палестинцев в Газе и на Западном берегу».

Египет также отверг идею Трампа о переселении. МИД страны заявил, что Каир намерен разработать собственное «всеобъемлющее предложение» по восстановлению сектора с гарантией, что палестинцы продолжат жить на своей земле, и выразил надежду на сотрудничество с Вашингтоном для установления мира в регионе.

ХАМАС осудил идею Трампа расселить и взять под американский контроль сектор Газа, отметив, что никому не будет позволено «оккупировать» палестинскую землю.

План Трампа по Газе также критиковал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.