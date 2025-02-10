Эрдоган раскритиковал план Трампа выселить палестинцев из сектора Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал план американского коллеги Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает газета Hürriyet. На пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле Эрдоган подчеркнул, что никто не вправе выдворить жителей Газы с их родины.

«Предложения по Газе, выдвинутые новой администрацией США под давлением сионистской верхушки, с нашей точки зрения, не имеют ценности, достойной обсуждения», — прокомментировал турецкий лидер план Трампа.

По его словам, Палестина, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, принадлежит палестинскому народу.

Эрдоган отметил, что любые попытки разлучить сектор Газа с ее народом, вне зависимости от их формы, натолкнутся на непреложную истину и будут обречены на провал. По мнению президента Турции, для достижения мира, стабильности и развития в регионе необходимо не обострять ситуацию, а признавать права палестинцев.

Трамп ранее заявил, что Вашингтон готов взять сектор Газа под свой контроль, при этом палестинское население будет переселено в другие регионы. По его мнению, эту зону необходимо расчистить от разрушенных зданий и превратить в центр экономического развития, который обеспечит новые рабочие места и жилье.

На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США отметил, что жизнь палестинцев в секторе Газа была «адом» и их возвращение на эту территорию нецелесообразно. Он предложил создать для них альтернативные зоны расселения, которые могут предоставить соседние страны, а финансирование этого проекта должны взять на себя богатые государства региона.

В ответ на это предложение лидеры арабских стран направили письмо госсекретарю США с заявлением о неприемлемости выселения палестинцев, назвав этот шаг не только нарушением международного права, но и угрозой региональной безопасности.