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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил, что палестинцы не смогут вернуться в Газу

Трамп: у палестинцев не будет права вернуться в Газу по плану урегулирования США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Палестинцы не будут иметь права вернуться назад в сектор Газа, поскольку у них будет «гораздо лучшее жилье», заявил Трамп. Ранее он говорил, что эксклав стоит расчистить и перестроить и Вашингтон готов взять его под свой контроль
Фото: Hatem Khaled / Reuters
Фото: Hatem Khaled / Reuters

Палестинцы не будут иметь права вернуться в сектор Газа в рамках урегулирования конфликта с Израилем и восстановления эксклава по плану США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Брету Байеру на телеканале Fox.

«Нет, не будут, потому что у них будет гораздо лучшее жилье», — ответил Трамп на вопрос, будет ли у палестинцев право вернуться (цитата по AFP).

Президент США пояснил, что говорит «о строительстве постоянного места [жительства] для них».

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Фото:Dawoud Abu Alkas / Reuters

Трамп ранее заявил, что Вашингтон готов взять сектор Газа под свой контроль. Палестинское население, по его словам, следует переселить в другие регионы, а эксклав — расчистить от разрушенных зданий и превратить в центр экономического развития, который обеспечит новые рабочие места и жилье.

Жизнь палестинцев в секторе Газа была «адом» и их возвращение на эту территорию нецелесообразно, считает Трамп. Президент США предложил создать для них альтернативные зоны расселения, которые могут предоставить соседние страны. Финансирование проекта, по его мнению, должны взять на себя богатые государства региона.

В частности, Трамп предложил Иордании и Египту принять жителей Газы, отметив, что речь идет «о полутора миллионах человек». Инициативу отвергли обе страны. Высказались против такого решения и представители ХАМАС: «Палестинский народ в секторе Газа в течение 15 месяцев переживал смерть и разрушения... просто чтобы остаться на своей земле», — сказал член политбюро организации Басем Наим в разговоре с The New York Times (NYT). — Поэтому он не примет никаких предложений или решений, даже если они кажутся благонамеренными и [будут сделаны] под видом восстановления, как это предлагает президент США Трамп».

Лидеры арабских стран в ответ на предложение американского президента направили письмо госсекретарю США. В нем они заявили о неприемлемости выселения палестинцев, назвав такой шаг не только нарушением международного права, но и угрозой региональной безопасности.

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палестинцы сектор Газа Дональд Трамп возвращение урегулирование конфликта
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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