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Мэрия Перми объяснила уничтожение iPad и другой техники

Мэрия Перми объяснила уничтожение iPad и другой техники ее неработоспособностью
Администрация Перми намерена уничтожить 26 единиц техники, признанной неработоспособной, в том числе один iPad. Ранее аналитик Эльдар Муртазин сообщал, что в России чиновники массово уничтожают технику Apple
Фото: Stefan Puchner / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Puchner / dpa / Global Look Press

Администрация Перми провела тендер на уничтожение 26 единиц технических средств, в том числе одного iPad mini 4, чье состояние экспертиза признала неработоспособным, ремонт — нецелесообразным, а запасные части — дорогими. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городской администрации.

По результатам аукциона цена контракта составила 1282,44 руб. Его победителем стало ООО «АЙ ТИ МАКС». Сейчас контракт находится в стадии заключения, после чего в течение 15 рабочих дней технические средства «подлежат утилизации», рассказали в администрации.

Там уточнили, что технические средства были закуплены в период 2000–2016 годов «для обеспечения деятельности муниципальных служащих», а их поставка «осуществлялась соответствующими поставщиками».

В администрации также рассказали, что экспертиза технического состояния, утилизация и плановая замена вышедшей из эксплуатации техники проводится ежегодно. Заключение о работоспособности этих устройств составило ООО «Экспертул», выигравшее соответствующий тендер.

«По заключению экспертов (ООО «Экспертул»), установлено, что технические средства находятся в неработоспособном состоянии, ремонт экономически не целесообразен ввиду морального старения моделей технических средств, дороговизны запасных частей», — отметили в пермской администрации.

Ранее Эльдар Муртазин в телеграм-канале Mobile-Review сообщил о массовом проведении тендеров на уничтожение техники Apple из-за запрета на ее использование госслужащими и чиновниками. В частности, он упоминал про соответствующие закупки администрацией Перми. «Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена», — отмечал Mobile-Review, добавляя, что таким образом в 2024 году может быть утилизировано около 120 тыс. единиц техники Apple.

В начале июня 2023 года ФСБ заявила об «аномалиях» в работе iPhone, которые обусловлены «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения». В ведомстве также связали это с «разведывательной акцией американских спецслужб». По данным ФСБ, вредоносным ПО заражены несколько тысяч смартфонов, в том числе устройства диппредставительств в России.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал о запрете на использование смартфонов на базе операционных систем iOS и Android чиновниками в служебных целях. Запрет на iPhone также существует в Минпромторге и «Швабе» — холдинговой компании «Ростеха». В ЦИК сообщали о переговорах с отечественными разработчиками мобильных устройств о поставке техники членам и сотрудникам аппарата комиссии для использования в служебных целях.

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