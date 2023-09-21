iPhone 15 появится в России в день старта мировых продаж

Новые iPhone появятся на «Яндекс.Маркет» и в МТС в первые дни мировых продаж

Крупные российские сети готовятся запустить продажи новой линейки iPhone в день или чуть позже мирового старта продаж. Из-за прекращения официальных поставок устройства попадут в страну по параллельному импорту и в чемоданах

iPhone 15 Pro (Фото: Loren Elliott / Reuters)

«Яндекс.Маркет» и МТС первыми среди крупнейших продавцов техники в России запустят продажи iPhone 15. Новая линейка смартфонов Apple на «Яндекс.Маркете» появится в день старта мировых продаж 22 сентября, рассказал представитель площадки. В МТС, по словам представителя этой компании, 23 сентября начнутся продажи устройств, на которые ранее покупатели оформили предзаказ.

Apple представила новую линейку iPhone 12 сентября. В линейке четыре устройства: iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. В США стоимость устройств начинается от $799, $899, $999 и $1199 соответственно. Предзаказ стартовал 15 сентября, продажи — 22-го.

В России, как заявляли ранее ретейлеры, цены будут варьироваться от 124 990 руб. Официальной даты старта продаж нет, поскольку Apple прекратила поставки своей продукции в страну после начала специальной военной операции на Украине. Сейчас устройства доступны по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» сообщил, что в их сетях продажи начнутся позже мирового старта. «После получения необходимой разрешительной документации и прохождения таможенных процедур, за счет первых партий мы обеспечим новинками клиентов, оформивших предзаказ и откроем розничные продажи. На наших онлайн-площадках указана максимальная дата поступления товара, делаем все возможное, чтобы предложить клиентам оригинальные новинки с собственной гарантией и дополнительными преимуществами в наиболее короткие сроки», — сказал представитель ретейлера.

В салонах «ВымпелКома» (бренд «Билайн») покупатели смогут приобрести новые iPhone, начиная с последней недели сентября. На конец сентября-начало октября ориентируется и «МегаФон». В HOLODILNIK.RU рассказали, что рассчитывают начать продажи в середине октября. Представитель Wildberries заверил, что у них старт продаж iPhone 15 «состоится примерно одновременно с другими игроками рынка».

РБК направил запрос в Ozon, Restore: и «Ситилинк».

Один из участников рынка указал, что часть новых смартфонов Apple будет ввезена в Россию «в чемоданах». «Сейчас объем поставок не очень большой, и на его фоне на долю «чемоданов» может прийтись десятки процентов ввезенных iPhone 15» — говорит собеседник РБК. Такой товар будет безопасен для покупателя, но он будет ввезен без таможенной «очистки» и налога, возможно, предварительно активированные или не в полной комплектации, а затем продаваться через фирмы-однодневки или у частных лиц через онлайн-платформы типа Avito.