МИД ввел санкции против британских чиновников и военных

МИД ввел санкции против 18 британцев и запретил им въезд в Россию

Въезд в Россию запретили заместителю министра обороны Британии Джеймсу Картлиджу, чиновникам из правительства страны, а также сотрудникам нескольких университетов. Всего под санкции Москвы попало 18 человек

Джеймс Картлидж (Фото: jcartlidgemp / Twitter)

МИД России ввел санкции против высокопоставленных британских военных, чиновников и сотрудников нескольких университетов — Оксфордского, Кембриджского и Лондонского, говорится в сообщении ведомства. Эти лица включены в «стоп-лист», им закрывается въезд на территорию России.

Под ограничительные меры Москвы в том числе попали:

заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Картлидж ;

; заместитель начальника штаба обороны Британии Чарльз Уолкер ;

; командующий подводными силами Великобритании Саймон Асквит ;

; заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Сара Макинтош ;

; спецпредставитель премьер-министра Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич ;

; члены палаты лордов (верхняя палата парламента Великобритании) Майкл Эшкрофт и Рэй Коллинз.

В МИДе заявили, что решение о включении вышеуказанных лиц в «стоп-лист» принято в ответ на «конфронтационный курс Лондона», в рамках которого британские власти в том числе предпринимают усилия «по демонизации нашей страны», создают «антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене» и ведут накачивание оружием неонацистского режима в Киеве».

«Вынуждены констатировать, что русофобски заряженные британские представители не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в нашей стране. При этом весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении вносят так называемые мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений», — считают в министерстве.

Великобритания после начала военной операции России на Украине неоднократно расширяла санкции против Москвы. Под ограничительные меры попали российские чиновники и бизнесмены, банки, компании. Власти России называли санкции Британии и других западных стран нелегитимными. В ответ МИД уже вводил ограничительные меры против британских физических лиц, в том числе журналистов, военных и чиновников.