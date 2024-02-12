МИД ввел санкции против британских чиновников и военных
МИД России ввел санкции против высокопоставленных британских военных, чиновников и сотрудников нескольких университетов — Оксфордского, Кембриджского и Лондонского, говорится в сообщении ведомства. Эти лица включены в «стоп-лист», им закрывается въезд на территорию России.
Под ограничительные меры Москвы в том числе попали:
- заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Картлидж;
- заместитель начальника штаба обороны Британии Чарльз Уолкер;
- командующий подводными силами Великобритании Саймон Асквит;
- заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Сара Макинтош;
- спецпредставитель премьер-министра Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич;
- члены палаты лордов (верхняя палата парламента Великобритании) Майкл Эшкрофт и Рэй Коллинз.
В МИДе заявили, что решение о включении вышеуказанных лиц в «стоп-лист» принято в ответ на «конфронтационный курс Лондона», в рамках которого британские власти в том числе предпринимают усилия «по демонизации нашей страны», создают «антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене» и ведут накачивание оружием неонацистского режима в Киеве».
«Вынуждены констатировать, что русофобски заряженные британские представители не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в нашей стране. При этом весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении вносят так называемые мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений», — считают в министерстве.
Великобритания после начала военной операции России на Украине неоднократно расширяла санкции против Москвы. Под ограничительные меры попали российские чиновники и бизнесмены, банки, компании. Власти России называли санкции Британии и других западных стран нелегитимными. В ответ МИД уже вводил ограничительные меры против британских физических лиц, в том числе журналистов, военных и чиновников.
ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой
Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией
В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов
Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro
Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы
Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео
Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг
МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности
Путин назвал размер инфляции в январе