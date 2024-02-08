Путин объяснил отказ Запада от санкций против некоторых отраслей

Путин счел бессмысленными санкции против отраслей, где у России превосходство

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Запад понимает, что санкции против отраслей, где Россия имеет технологическое превосходство, бессмысленны, поэтому не вводит их, заявил президент Владимир Путин на мероприятии по случаю 300-летия Российской академии наук (РАН). Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«В тех научных, технологических сферах, где у нас весомые, уникальные компетенции, наши зарубежные «партнеры» <…> даже и не пытаются вводить против нас какие бы то ни было санкции и ограничения, понимают, что здесь это бесполезно и бессмысленно», — сказал президент.

По этой причине Россия должна быть сильной, самодостаточной и конкурентоспособной «по всем ключевым векторам прогресса», считает глава государства.

«Самодостаточными — с точки зрения обеспечения собственных ключевых потребностей, конкурентоспособными — для того, чтобы формировать глобальную повестку развития, занимать прочные позиции на мировых рынках», — пояснил он.

Также страна должна стремиться перешагнуть на следующий технологический рубеж, наращивать свои уникальные компетенции, чтобы создавать равноправные международные научно-технологические альянсы, продолжил Путин. «А по критически важным для нас направлениям мы должны обладать всем спектром технологий и средств производства», — сказал он.

Путин отметил, что все эти принципы будут закреплены в обновленной Стратегии научно-технологического развития России. 8 февраля глава государства поручил за неделю подготовить указ об утверждении документа.

Страны Запада ввели санкции против России после начала военной операции на Украине, российский рынок покинули многие зарубежные компании.

Москва считает ограничения незаконными. В сентябре 2023 года Путин объявил, что восстановление экономики после введения ограничительных мер завершилось.