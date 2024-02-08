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Война санкций ,  
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Путин объяснил отказ Запада от санкций против некоторых отраслей

Путин счел бессмысленными санкции против отраслей, где у России превосходство
Сюжет
Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Запад понимает, что санкции против отраслей, где Россия имеет технологическое превосходство, бессмысленны, поэтому не вводит их, заявил президент Владимир Путин на мероприятии по случаю 300-летия Российской академии наук (РАН). Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«В тех научных, технологических сферах, где у нас весомые, уникальные компетенции, наши зарубежные «партнеры» <…> даже и не пытаются вводить против нас какие бы то ни было санкции и ограничения, понимают, что здесь это бесполезно и бессмысленно», — сказал президент.

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По этой причине Россия должна быть сильной, самодостаточной и конкурентоспособной «по всем ключевым векторам прогресса», считает глава государства.

«Самодостаточными — с точки зрения обеспечения собственных ключевых потребностей, конкурентоспособными — для того, чтобы формировать глобальную повестку развития, занимать прочные позиции на мировых рынках», — пояснил он.

Также страна должна стремиться перешагнуть на следующий технологический рубеж, наращивать свои уникальные компетенции, чтобы создавать равноправные международные научно-технологические альянсы, продолжил Путин. «А по критически важным для нас направлениям мы должны обладать всем спектром технологий и средств производства», — сказал он.

Путин отметил, что все эти принципы будут закреплены в обновленной Стратегии научно-технологического развития России. 8 февраля глава государства поручил за неделю подготовить указ об утверждении документа.

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Страны Запада ввели санкции против России после начала военной операции на Украине, российский рынок покинули многие зарубежные компании.

Москва считает ограничения незаконными. В сентябре 2023 года Путин объявил, что восстановление экономики после введения ограничительных мер завершилось.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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