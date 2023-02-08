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Медведчук назвал Европу коровой, которую доит Зеленский

Медведчук: у Европы и США разные цели, Зеленский доит Европу, как корову
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский затягивает конфликт с Россией и доит Европу, как корову, ради одобрения НАТО и удержания личной власти, пишет глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в статье для «РИА Новости».

«У Европы и США разные интересы. <...> Поэтому столкновение интересов США и ЕС неизбежно. И европейцам Зеленский, который доит Европу, как корову, вскоре покажется уже не таким милым и привлекательным», — считает Медведчук. По его словам, Зеленский отстаивает интересы не Украины, а НАТО, «постоянно отказывается от мира и требует от Запада оружия для военного поражения России». Но оказание помощи Украине «ложится тяжелым бременем на Европу».

«Война истощает прежде всего Евросоюз, а США выигрывает от продолжения войны», — написал Медведчук.

В середине января политик написал статью для «Известий», в которой предложил создать новое политическое движение из тех, кто против того, чтобы страна «стала местом геополитических разборок». По его мнению, украинцам «для спасения страны» нужно начать строить демократию и открывать гражданский диалог «без западных кураторов».

Виктор Медведчук был депутатом Верховной рады Украины, деятельность его партии ОПЗЖ на Украине запрещена, сам Медведчук лишен гражданства и мандата народного депутата, против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене.

В конце января в интервью RT Медведчук заявил о создании на Украине нового общественно-политического движения. Медведчук тогда пояснил, что нужно показать неправоту  Владимира Зеленского, который заявляет о монолитном украинском обществе.

«Потому что, когда он говорит, что за его спиной «монолит» — украинский народ — и он считает, что Россию надо уничтожить и Запад должен в этом помочь, то я говорю: это не так. Когда мы объединим этих людей и узнаем их позицию, — а я почему-то уверен, что эта позиция против власти и против Зеленского, — это уже будет совершенно другое», — сказал Медведчук.

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