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CNN показал видео с «мини-припадком» Саакашвили в тюремной больнице

CNN опубликовал видео с «мини-припадком» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
Саакашвили находится под арестом с октября 2021 года. Защита и родственники не раз заявляли о его тяжелом состоянии, но суд отказался освободить экс-президента

CNN показал видео с «мини-припадком» Саакашвили в тюремной больнице
Video

Телеканал CNN опубликовал два видеоролика с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который находится под стражей с осени 2021 года в рамках нескольких уголовных дел.

Первый ролик, по информации телеканала, снят 6 октября. На кадрах видно, как политик падает рядом с кроватью. Ведущая CNN, комментируя видео, назвала это «мини-припадком». Примерно в это же время, как писало осенью грузинское издание Civil Georgiа, Саакашвили перевели в тюремную больницу.

Второй ролик, показанный в эфире телеканала, сняли 4 октября. На нем видно, как Саакашвили падает с кровати, рядом с ним находится медсестра, а позже на помощь прибегают несколько человек.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. Позже он получил гражданство Украины, вел там активную политическую деятельность, в том числе был советником президента Петра Порошенко, возглавлял администрацию Одесской области и участвовал в совете по реформам.

Вернулся в Грузию Саакашвили в октябре 2021 года, после чего его почти сразу задержали. В грузинской прокуратуре указывали, что в отношении политика открыто четыре уголовных дела, в том числе об убийстве, избиении, растрате государственных средств и захвате телекомпании «Имеди». После задержания в отношении Саакашвили возбудили еще одно дело — о незаконном пересечении границы.

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Защита и родственники экс-президента неоднократно настаивали на его освобождении по состоянию здоровья. Он проходил лечение в тюремное больнице, а также в клинике «Вивамеди». В последней заявляли о риске смерти Саакашвили в случае отказа от лечения. Ему поставили более 20 диагнозов, а в анализах, утверждала мать экс-президента, нашли следы тяжелых металлов.

В специальной пенитенциарной службе Грузии (отвечает за содержание под стражей) сочли, что медицинское заключение не содержит достоверных сведений о тяжести болезни Саакашвили. Суд в Тбилиси отказался его освободить. Защита экс-президента пообещала обратиться в Европейский суд по правам человека.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Михаил Саакашвили видео Больница тюрьма
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