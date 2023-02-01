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Саакашвили в суде попросил похоронить его сердце в Киеве

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили завещал свое сердце Киеву
Михаил Саакашвили на очередном заседании Тбилисского городского суда попросил похоронить его сердце в Киеве, если он «не доживет до победы Украины». В 2015 году экс-президент Грузии получил украинское гражданство
Михаил Саакашвили (на экране)
Михаил Саакашвили (на экране) (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили завещал похоронить его сердце в Киеве. Об этом бывший грузинский лидер заявил на судебном заседании, в котором принимал участие по видеосвязи из частной клиники «Вивамед» в Тбилиси, где он проходит курс лечения.

Сегодня прошло очередное заседание Тбилисского городского суда после ходатайства адвокатов Саакашвили об отсрочке приговора или освобождении подсудимого.

«Если я не доживу до победы Украины, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — сказал в ходе судебного процесса Саакашвили. Свое заявление он сделал на украинском языке.

Бывший лидер Грузии добавил, что гордится тем, что все восхищаются украинским народом. Во время своей речи Саакашвили также поднял майку, чтобы показать свое истощенное физическое состояние.

Директор клиники «Вивамед», профессор Зураб Чхаидзе сообщал, что к утру 28 января президент весил 69,7 кг (при росте 195 см). Если политик будет и дальше терять в весе и не получит лечение, то может умереть, утверждал врач. По его словам, он стал еще меньше есть и может передвигаться только с помощью вспомогательных средств. 24 января у него также подтвердился COVID-19.

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Саакашвили 55 лет. В 2013 году закончился его президентский срок, после чего он покинул Грузию, а в 2015-м получил гражданство Украины и жил на ее территории. Экс-президент тайно вернулся в Грузию перед муниципальными выборами в 2021 году, однако его задержали и отправили в СИЗО. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды.

В СИЗО Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Состояние экс-президента начало ухудшаться, и его перевели в больницу. В начале декабря прошлого года медицинские эксперты из нескольких стран поставили ему десять основных диагнозов.

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Дарья Григорьева
Михаил Саакашвили Грузия суд Украина
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