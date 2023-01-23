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Герасимов рассказал об «исправлении на ходу» ошибок мобилизации

Глава Генштаба Герасимов: современная Россия не знала такой интенсивности военных действий
Спецоперация поставила Вооруженные силы России в условия, с которыми они не сталкивались в истории современной России, сказал Валерий Герасимов в первом после назначения командующим группировкой на Украине интервью
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована к современным реалиям, заявил в интервью «Аргументам и фактам» глава Генштаба и командующий объединенной группировкой войск на Украине Валерий Герасимов.

«Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу», — сказал Герасимов.

По его словам, Генштаб при взаимодействии с субъектами Федерации в ходе частичной мобилизации привлек в армию 300 тыс. граждан.

Начальник Генштаба также отметил, что современная Россия не знала «такого уровня и интенсивности военных действий», поскольку ей сегодня «противодействует практически весь коллективный Запад».

Герасимов 11 января был назначен командующим объединенной группировкой войск на Украине.

Его заместителями стали генерал армии Сергей Суровикин (который был командующим группировкой до Герасимова), главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

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В Минобороны сообщили, что речь идет о повышении уровня руководства военной операцией на Украине, и объяснили такое решение расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия вооруженных сил и повышением качества обеспечения войск и эффективности управления группировками войск.

Глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти заявил тогда, что перестановки в военном командовании России, возможно, предвещают новое наступление на Украине.

«Это подтверждение, если необходимо, того, что грядут серьезные наступления», — предсказал он.

В декабре 2022 года Герасимов на брифинге для военных атташе других стран сообщил, что боевые действия на Украине носили ожесточенный характер с самого начала спецоперации. «Боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер», — сказал глава Генштаба.

По его словам, общая протяженность линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации достигает 815 км.

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Валерий Герасимов мобилизация ошибки
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