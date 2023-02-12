Guardian узнала об ордере Трампу из-за папки «секретный брифинг»

Речь идет о папке с надписью «Секретный вечерний брифинг», которую нашли при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Папка была пустой, а политик просил оставлять ему конверты с такой надписью в качестве сувенира, пишет The Guardian

Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Минюст США потребовал от бывшего президента США Дональду Трампу вернуть пустую папку с надписью «Секретный вечерний брифинг», которую нашли в его резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, позже адвокаты отдали папку, пишет The Guardian со ссылкой на два источника, знакомых с делом.

По данным собеседников газеты, эту папку заметили представители Трампа, когда искали секретные документы в резиденции политика в Палм-Бич (штат Флорида) еще в прошлом году. Однако тогда они не стали передавать ее прокурорам, так как сочли, что только лишь надпись «Секретный вечерний брифинг» не делает ее секретной, а внутри папки ничего не было, уточняет The Guardian.

Один из источников газеты рассказал, что Трамп иногда просил оставлять ему конверты, на которых красными буквами была пометка «Секретные вечерние брифинги», в качестве сувениров на память.

После того, как Минюст получил отчет после обыска, федеральная прокуратура попросила передать эту папку и выписала ордер.

В феврале 2022 года управление архивов и документов США предположило, что Трамп, выезжая из Белого дома, увез с собой 15 коробок с документами, в том числе секретными, которые необходимо было сдать в Национальный архив. Документы впоследствии вернули, но Минюст поручил провести обыски в резиденции экс-президента, чтобы убедиться, что тот ничего не оставил себе.

В начале августа того же года резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде обыскали сотрудники ФБР, они изъяли 11 коробок с секретными документами. Сам политик после обысков утверждал, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы и что они были рассекречены.

Поиском документов в домах Трампа занимались и нанятые им люди. Они проводили обыски в Трамп-тауэр в Нью-Йорке, в гольф-клубе Бедминстер в Нью-Джерси, в офисе и на складе во Флориде. В январе этого года CNN узнал о планах Минюста допросить двух человек, нанятых для поиска документов, чтобы узнать у них, вернул ли бывший президент все засекреченные материалы федеральному правительству.

Кроме Трампа, секретные документы также были найдены у действующего президента США Джо Байдена (в связанном с ним аналитическом центре Penn Biden Center и в его доме в штате Делавэр) и у бывшего вице-президента Майка Пенса (в его доме в штате Индиана). В январе представители бывших президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы подтвердили, что те передали все свои секретные записи в Национальный архив после ухода со своего поста.