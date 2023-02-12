AP: в Генассамблее ООН 24 февраля обсудят резолюцию по России и Украине

AP узнало о подготовке в ООН резолюции об Украине к 24 февраля

Украина и ее сторонники в ООН составили проект резолюции с требованием прочного мира, который намеренно шире и менее детален, чем «формула мира» Зеленского. Киев намерен таким образом получить максимально широкую поддержку

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Дипломаты поддерживающих Киев стран распространили среди коллег в Генассамблее ООН резолюцию, в которой говорится о необходимости как можно скорее достичь прочного мира, обеспечивающего независимость, суверенитет Украины, ее единство и территориальную целостность, пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Документ называется «Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», его содержание повторяет требование предыдущей резолюцию Генассамблеи к России о «немедленном, полном и безоговорочном выводе всех своих вооруженных сил» от международно признанных границ Украины.

Текст резолюции шире и менее детализирован, чем предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским «формула мира», пишет агентство, ознакомившись с проектом документа. По словам собеседников AP среди дипломатов, это намеренный шаг Украины и поддерживающих ее государств, чтобы заручиться предельной поддержкой при голосовании.

Дипломаты рассказали, что документ получили все страны — члены ООН, кроме России и Белоруссии, в четверг, 9 февраля. Обсуждения текста начались на следующий день.

Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от решений Совета Безопасности, являются декларативными документами.

Резолюцию с ввода войск России на Украину в Генассамблея ООН приняли в начале марта прошлого года, ее поддержали 141 государство, 35 воздержались, а пять выступили против. Помимо России, отказались одобрить содержание документа Эритрея, Белоруссия, Северная Корея, Сирия.

В середине октября Генассамблея осудила прошедшие в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях референдумы. Поддержали соответствующую резолюцию 143 страны, 35 воздержались, те же пятеро выступили против.

Десять пунктов «формулы мира» для Украины были представлены Зеленским в ноябре прошлого года во время саммита G20. План предполагает радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию того, что конфликт завершен.

Власти России исключали, что предложенный Зеленским план может быть принят Москвой. Кремль отказался считать мирным любой план урегулирования, в котором не признается суверенитет России над республиками Донбасса, Херсонской и Запорожской областями. Глава российского МИДа Сергей Лавров заверял, что в рамках таких условий представители России ни с кем обсуждать урегулирование не станут.

План Зеленского поддержали, в частности, Турция и Франция.