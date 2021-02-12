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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил, что «Беларусь не Россия», и пообещал бизнесу поддержку

Он объяснил, что государство готово помогать бизнесу, если тот занимает социально ответственную позицию. При этом президент уточнил, что «Беларусь не Россия» и власти не встанут на колени перед предпринимателями
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: БелТА / РИА Новости)

Белоруссия не собирается вставать на колени перед бизнесом, как это сделали в России. Об этом заявил президент республики Алекскандр Лукашенко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент РБК.

«Беларусь не Россия, власть на колени перед бизнесом не встанет», — сказал Лукашенко, говоря о вопросах взаимодействия предпринимателей и государства. Он также отметил, что власти поддержат бизнес, если тот будет социально ответственным. Но при этом не объяснил, что имел в виду, говоря о России.

«Мы никогда не будем жить так, как живут в России. В Белоруссии этого не будет, если мы хотим сохранить страну», — добавил президент.

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Лукашенко заявил, что стране нужны инициативные люди, которые будут работать в ее интересах, а не для разрушения государства. При этом президент пообещал не сводить счеты с бизнесом, но жестко контролировать необходимые процессы.

Глава государства предупредил, что бизнесу опасно идти в политику. «Вас могут в этой политике исполосовать. Бизнесмены, начинайте работать на государство. Как авторитарный политик, или, если хотите, диктатор, буду от вас требовать», — подчеркнул Лукашенко.

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Всебелорусское народное собрание началось в Минске 11 февраля. Оно посвящено предстоящему изменению Конституции республики, реформам, референдуму и выборам.

Во время вчерашней вступительной речи Лукашенко заявил, что готов уйти с поста президента и обеспечить транзит власти, если в стране прекратятся протесты и наступит порядок.

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Пресс-центр Дворца Республики с трансляцией выступления Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, Минск

«Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», — сказал глава государства.

При этом Лукашенко предупредил, что в случае прихода к власти людей с другими взглядами с его сторонников не должен упасть ни один волос.

Протесты в Белоруссии продолжаются с августа 2020 года: их участники считают прошедшие президентские выборы нелегитимными и требуют от Лукашенко уйти в отставку. Сам глава государства заявлял, что протесты управляются из-за рубежа, их цель — государственный переворот. Аналогичной позиции придерживаются и в Москве.

Авторы
Полина Химшиашвили, Михаил Котляр
Белоруссия Россия Александр Лукашенко бизнес
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