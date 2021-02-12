Лукашенко заявил, что «Беларусь не Россия», и пообещал бизнесу поддержку

Он объяснил, что государство готово помогать бизнесу, если тот занимает социально ответственную позицию. При этом президент уточнил, что «Беларусь не Россия» и власти не встанут на колени перед предпринимателями

Александр Лукашенко (Фото: БелТА / РИА Новости)

Белоруссия не собирается вставать на колени перед бизнесом, как это сделали в России. Об этом заявил президент республики Алекскандр Лукашенко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент РБК.

«Беларусь не Россия, власть на колени перед бизнесом не встанет», — сказал Лукашенко, говоря о вопросах взаимодействия предпринимателей и государства. Он также отметил, что власти поддержат бизнес, если тот будет социально ответственным. Но при этом не объяснил, что имел в виду, говоря о России.

«Мы никогда не будем жить так, как живут в России. В Белоруссии этого не будет, если мы хотим сохранить страну», — добавил президент.

Лукашенко заявил, что стране нужны инициативные люди, которые будут работать в ее интересах, а не для разрушения государства. При этом президент пообещал не сводить счеты с бизнесом, но жестко контролировать необходимые процессы.