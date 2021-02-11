Лукашенко заявил о переломном моменте в истории Белоруссии

Пресс-центр Дворца Республики с трансляцией выступления Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, Минск (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Белоруссия переживает «переломный момент» своей истории, считает президент страны Александр Лукашенко. Об этом он заявил, выступая перед делегатами Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент РБК.

Нынешний период в истории Белоруссии Лукашенко сравнил с развалом СССР и наступившими после этого последствиями.

«Переломный момент — хаос в головах людей. <…> Мы все пережили. Примерно такой период мы переживаем и сейчас», — сказал президент страны.

Материал дополняется