Политика , 11 фев, 13:50
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Лукашенко заявил о переломном моменте в истории Белоруссии
Пресс-центр Дворца Республики с трансляцией выступления Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, Минск
Белоруссия переживает «переломный момент» своей истории, считает президент страны Александр Лукашенко. Об этом он заявил, выступая перед делегатами Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент РБК.
Нынешний период в истории Белоруссии Лукашенко сравнил с развалом СССР и наступившими после этого последствиями.
«Переломный момент — хаос в головах людей. <…> Мы все пережили. Примерно такой период мы переживаем и сейчас», — сказал президент страны.
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