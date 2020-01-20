Земан перечислил имеющиеся у Путина варианты остаться у власти

Одним из таких вариантов Земан назвал Госсовет, роль которого Путин предложил закрепить в Конституции

Милош Земан (Фото: Michal Kamaryt / CTK / ZUMA / ТАСС)

У президента России Владимира Путина есть три варианта, при которых он останется у власти по истечении его полномочий, заявил в интервью Frekvence 1 президент Чехии Милош Земан.

Первым вариантом было бы вновь занять пост премьера, как это было в 2008 году, сказал он. Второй вариант связан с Союзным государством России и Белоруссии, его Земан называет «немного странным». Он отметил, что Путин мог бы возглавить это государство, но белорусский лидер Александр Лукашенко, «похоже, не очень, склонен к этому».

«Недавно появился третий вариант — создать Государственный совет, а Путин мог бы стать его председателем»

Чешский президент также заявил, что «неплохо ладил» с бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а нового председателя правительства он не знает.