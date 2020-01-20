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Земан перечислил имеющиеся у Путина варианты остаться у власти

Одним из таких вариантов Земан назвал Госсовет, роль которого Путин предложил закрепить в Конституции
Милош Земан (Фото: Michal Kamaryt / CTK / ZUMA / ТАСС)

У президента России Владимира Путина есть три варианта, при которых он останется у власти по истечении его полномочий, заявил в интервью Frekvence 1 президент Чехии Милош Земан.

Первым вариантом было бы вновь занять пост премьера, как это было в 2008 году, сказал он. Второй вариант связан с Союзным государством России и Белоруссии, его Земан называет «немного странным». Он отметил, что Путин мог бы возглавить это государство, но белорусский лидер Александр Лукашенко, «похоже, не очень, склонен к этому».

«Недавно появился третий вариант — создать Государственный совет, а Путин мог бы стать его председателем»

Чешский президент также заявил, что «неплохо ладил» с бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а нового председателя правительства он не знает.

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Политика

Сейчас Госсовет — совещательный орган при президенте России, в его состав входят спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды главы государства, руководители думских фракций, а также главы регионов.

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил закрепить роль и статус Госсовета в Конституции, а также дать Думе и Совфеду новые полномочия — нижняя палата парламента будет не только согласовывать, но и утверждать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и министров, а верхняя сможет отрешать судей Верховного и Конституционного судов. И.о. вице-премьера Виталий Мутко говорил, что после изменений Госсовет будет уже не просто совещательным органом и войдет в структуру исполнительной власти.

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Политика

Сам Путин 18 января говорил, что выступает против бессрочного пребывания на посту президента. Так он ответил на слова ветерана, предложившего решить «некоторые проблемы, связанные с Конституцией», и не ограничивать полномочия главы государства сроками. Путин связал подобное желание у населения с тревогой за стабильность в обществе и государстве. Он напомнил, что в середине 1980-х годов сложилась ситуация, «когда руководители страны один за одним, до конца дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти», отметив, что к ней лучше не возвращаться.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Милош Земан, Владимир Путин
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