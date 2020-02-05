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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль объяснил связанные с Госсоветом поправки к Конституции

По словам Пескова, изменения нужны для качественного развития политической системы и улучшения ее функционирования

Предложенные президентом поправки к Конституции в части формирования Госсовета связаны с тем, что Основной закон должен отвечать уровню развития политической системы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Речь идет просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, и в том числе в недрах политической системы», — сказал Песков журналистам.

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По его словам, президент выступил с такой инициативой, чтобы улучшить функционирование политической системы с учетом уровня ее развития. Он добавил, что единственной целью является «идти по пути развития социально-ориентированного государства» и обеспечить качественное развитие всей государственной системы.

С идеей внести в Конституцию изменения президент Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он предложил закрепить в Основном законе роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, дав ей право утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров. В числе поправок также закрепление индексации пенсий, установка минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Конституция, Дмитрий Песков, Госсовет
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