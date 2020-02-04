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Поправки в Конституцию ,  
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Путин исключил связь поправок в Конституцию с продлением своих полномочий

По словам президента, за время работы в правительстве и в качестве главы государства ему стало очевидно, что «некоторые сферы не работают так, как должны»
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Поправки в Конституцию Владимир Путин предложил «не для того, чтобы продлить свои полномочия». Об этом президент заявил на встрече с представителями общественности в Череповце (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

У Путина спросили, имеет ли смысл после проведения всенародного голосования о поправках в Конституцию проводить еще и выборы президента в 2024 году. «Обозначив свою волю [на референдуме], мы выразим определенный вотум доверия к вам, как к человеку, который внес эти поправки. Имеет ли смысл проводить потом выборы президента, если уже сейчас на этом этапе мы свою позицию обозначим?» — спросила одна из участниц встречи, говоря от лица учеников школы, которую она представляет.

«На мой взгляд, поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью», — сказал президент. Он отметил, что участники встречи, задавшие вопросы относительно тех сфер, в которых они являются специалистами, «чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить». «Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил», — добавил Путин.

По словам президента, за время его работы в правительстве и в качестве главы государства для него «стало очевидно, что некоторые сферы не работают так, как должны».

Путин добавил, что на муниципальном уровне иногда не происходит то, что должно быть сделано, например в сферах здравоохранения или образования, а на федеральном и региональном уровне чиновники считают, что вообще не должны этим заниматься. «Ведь, по сути, у нас по Конституции муниципалитеты не связаны напрямую с государством. Должна быть единая система публичной власти. Чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу, а те, кто работает в муниципалитетах, были связаны определенным образом со страной и ее интересами», — сказал президент.

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Путин предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию 15 января. В частности, он предложил закрепить в законе статус Госсовета, позволить Думе утверждать премьер-министра и членов правительства, запретить иностранное гражданство для чиновников и судей, а также установить приоритет Конституции над международными законами.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Владимир Путин, Конституция России, поправки в Конституцию
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