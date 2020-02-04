Путин исключил связь поправок в Конституцию с продлением своих полномочий

По словам президента, за время работы в правительстве и в качестве главы государства ему стало очевидно, что «некоторые сферы не работают так, как должны»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Поправки в Конституцию Владимир Путин предложил «не для того, чтобы продлить свои полномочия». Об этом президент заявил на встрече с представителями общественности в Череповце (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

У Путина спросили, имеет ли смысл после проведения всенародного голосования о поправках в Конституцию проводить еще и выборы президента в 2024 году. «Обозначив свою волю [на референдуме], мы выразим определенный вотум доверия к вам, как к человеку, который внес эти поправки. Имеет ли смысл проводить потом выборы президента, если уже сейчас на этом этапе мы свою позицию обозначим?» — спросила одна из участниц встречи, говоря от лица учеников школы, которую она представляет.

«На мой взгляд, поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью», — сказал президент. Он отметил, что участники встречи, задавшие вопросы относительно тех сфер, в которых они являются специалистами, «чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить». «Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил», — добавил Путин.

По словам президента, за время его работы в правительстве и в качестве главы государства для него «стало очевидно, что некоторые сферы не работают так, как должны».