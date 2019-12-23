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Политика ,  
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Медведев сообщил об условиях дополнительной помощи Белоруссии

Дальнейшая дополнительная поддержка будет оказываться Белоруссии только тогда, когда все «дорожные карты» по интеграции будут исполнены, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

«Дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если «дорожные карты» будут исполнены и воплотятся в законы», — сказал глава российского правительства. При этом он отметил, что у России и Белоруссии «и так продвинутые отношения».

По словам Медведева, «дорожные карты» согласованы и можно уже переходить к «форсированному продвижению» интеграции. Под этим, пояснил премьер, подразумевается принятие унифицированного законодательства. «Чтобы это были настоящие законы», — отметил Медведев.

20 декабря президенты России и Белоруссии провели переговоры. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал, что по результатам этой встречи остались три группы вопросов, блокирующие финальные договоренности об интеграции двух стран. Речь идет о договоренностях в нефтяной, газовой и налоговой сферах. «Это три группы вопросов, которые надо решить, чтобы финализировать «дорожные карты», — отметил министр.

Ранее лидеры обеих стран встречались 7 декабря. Во время той встречи им удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.
 

Теги: Белоруссия, Россия, интеграция
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