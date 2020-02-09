В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти в России

Белорусский вице-премьер заявил, что Владимир Путин согласился с главным требованием Александра Лукашенко продавать российскую нефть по мировым ценам «и не хуже».

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По итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи стороны договорились о том, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по мировым ценам. Об этом заявил первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой, сообщает агентство БЕЛТА.

«Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — сказал Крутой, отметив, что это было главным требованием президента Лукашенко.

По словам белорусского вице-премьера, Путин пообещал содействовать тому, чтобы российские компании продавали нефть в Белоруссию именно на таких условиях, а министр энергетики России Александр Новак на эту тему поговорит с представителями «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти» и других компаний.

Также Крутой сообщил, что по итогам переговоров Путин пообещал снять ограничения по допуску к транзитной трубе «Транснефти». «Любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через «Транснефть» как агента», — сказал вице-премьер.

Комментируя слова Крутого, представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил корреспонденту РБК, что экспортные графики составляет Минэнерго.

В 2019 году российская нефть поставлялась в Белоруссию со скидкой примерно 20% к рыночной цене сорта Urals. По данным белорусского статистического агентства Белстат, в январе–ноябре 2019 года Белоруссия ввезла российской нефти на $5,93 млрд по средней цене чуть более $50 за баррель. За тот же период средняя стоимость Urals, по данным Минфина России, составила $63,5 за баррель (разница — 21%).

Договориться о поставках нефти на 2020 год, однако, сторонам не удавалось. Минск был недоволен проводящимся в России налоговым маневром, который заключается в постепенной и полной замене экспортной пошлины пропорционально увеличенным налогам на добычу полезных ископаемых. Исторически Россия продавала Белоруссии нефть без этой пошлины.