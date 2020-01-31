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Политика ,  
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Кремль ответил на обвинения Эрдогана в нарушении договоренностей по Сирии

Ранее турецкий лидер обвинил Москву в срыве мирных договоренностей насчет провинции Идлиб
Последствия авиаудара в Идлибе (Фото: Ghaith Alsayed / AP)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который обвинил Москву и Дамаск в намеренном нарушении мирных договоренностей по провинции Идлиб.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля заявил, что «Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям», сообщает корреспондент РБК. «С сожалением констатируем, что ситуация оставляет желать лучшего. Район остается сосредоточением террористов, которые осуществляют наступательные действия в отношения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и российской базы в Хмеймиме», — сказал Песков.

Ситуацию в Идлибе Эрдоган прокомментировал, выступая перед главами турецких регионов. «Мы достигли соглашения с Россией, которое шаг за шагом нарушается Москвой и силами Башара Асада», — цитирует его издание Haberturk.

Эрдоган также сообщил, что Турция не желает, чтобы в нее вновь хлынул поток сирийских беженцев. «Мы не можем быть простыми наблюдателями в ситуации, когда возникает угроза у наших непосредственных границ», — сказал он.

Турецкий президент констатировал, что его страна неоднократно демонстрировала готовность взять ситуацию под контроль, приведя в пример военные операции на севере Сирии против курдских боевых формирований.

С похожим заявлением Эрдоган выступил 29 января. Тогда он сказал, что Турция теряет терпение в связи с продолжающимися атаками на Идлиб и готова применить ответные меры. «Мы терпели до последнего времени, но сейчас собираемся предпринять действия», — предупредил турецкий президент.

Эрдоган заявил о «потере терпения» из-за действий России в Идлибе
Политика

«Мы пытаемся спасти угнетенных пострадавших людей. Что говорят русские: «Мы боремся с террористами». Кто террорист — те сирийцы, кто защищает свою землю?» — возмутился Эрдоган.

Мирные договоренности, о которых говорил Эрдоган, были достигнуты во время его сочинских встреч с Владимиром Путиным в сентябре 2018-го и октябре прошлого года. На переговорах 22 октября 2019-го речь шла о положении на северо-востоке Сирии, где турецкая армия атаковала позиции курдов. Соглашение предполагало прекращение огня, организацию совместных российско-турецких военных патрулей, а также создание зон деэскалации в провинциях Идлиб и Алеппо.

Накануне турецкие СМИ сообщили о гибели десяти мирных жителей в провинции Идлиб после ударов с воздуха, якобы нанесенных российской авиацией. Утверждалось, что под обстрел попали в том числе больница и пекарня.

Российское Министерство обороны информацию о бомбардировке гражданских объектов в провинции Идлиб опровергло: в сообщении, поступившем в РБК, эти сведения названы «информационной провокацией». «Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла», — отметили в ведомстве.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: Реджеп Эрдоган, Сирия
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