Почему Армения и ЕС изменили стратегические приоритеты сотрудничества

Почему Армения и ЕС изменили стратегические приоритеты сотрудничестваБрюссель выделит средства на борьбу с иностранным вмешательством в республике
Второго декабря Армения и Европейский союз приняли новую Стратегическую повестку партнерства ЕС — Армения. Этот документ призван углубить сотрудничество республики и альянса 27 стран и пришел на смену Приоритетам двустороннего партнерства, принятым в 2017 году. Новая повестка была одобрена на шестом заседании Совета партнерства Армения — ЕС, которое прошло в Брюсселе и в котором приняли участие глава МИДа республики Арарат Мирзоян, верховный представитель союза по иностранным делам Кая Каллас и комиссар по расширению ЕС Марта Кос.
В чем суть стратегии
Документ пока не размещен в открытом доступе — его суть изложило посольство Евросоюза в Ереване. «Стратегическая повестка дня определяет общее видение на ближайшие годы и отвечает выраженному Арменией стремлению укрепить связи с Европейским союзом», — сказано в сообщении дипломатов. Развитие отношений должно затронуть следующие сферы: демократия и верховенство права, реформа правосудия, права человека, социально-экономическое развитие, энергетическая безопасность, цифровая трансформация, диверсификация торговли, а также сотрудничество в области безопасности и обороны.
Повестка определяет краткосрочные (три-четыре года) и среднесрочные (семь лет) приоритеты и подтверждает, что Евросоюз будет поддерживать реформы в Армении. Для этого ЕС будет предоставлять техническую и финансовую помощь в рамках так называемого Плана устойчивости и роста (Resilience and Growth Plan). Он рассчитан на 2024–2027 годы, его бюджет — €270 млн, из которых €200 млн представляют собой грантовую помощь, а €70 млн — грантовое финансирование для привлечения инвестиций.
У плана три приоритетных направления.
- Устойчивое гражданское общество — поддержка демократических реформ, прав человека и верховенства закона, а также обеспечение занятости и интеграция перемещенных лиц.
- Инвестиции в связь и бизнес — это энергетическая диверсификация, вложения в возобновляемые источники энергии и укрепление сети электропередачи с Грузией; инвестиции в транспортную инфраструктуру, а также в технологичные компании и стартапы; поддержка участия Армении в региональных проектах, в частности в проект прокладки подводного Черноморского электрокабеля (Black Sea Connectivity Submarine Electricity Cable, который соединит энергосистемы Южного Кавказа и ЕС и обеспечит экспорт зеленой энергии с Кавказа).
- Сближение Армении с Европой — укрепление армянских административных структур и гармонизация армянского законодательства с европейским; безопасность в сфере авиации и ядерной энергетики; диверсификация экспорта республики.
2 декабря на итоговой пресс-конференции в Брюсселе Каллас назвала 2025 год поворотным для отношений ЕС и Армении и объявила, что Брюссель выделит €15 млн «на поддержание мира и повышение устойчивости Армении» — эти средства пойдут, в частности, на закупку оборудования для разминирования и обучение специалистов в этой области.
«Параллельно с этим Армения сталкивается и с другими вызовами. Россия и ее пособники уже активизируют кампании по дезинформации в Армении в преддверии парламентских выборов в следующем году. Мы видим те же сети, которые были задействованы в Молдове, поэтому схема действий та же», — заявила глава европейской дипломатии. По ее словам, ЕС направит средства на то, чтобы выявлять, анализировать и реагировать на иностранное вмешательство.
Парламентские выборы в Армении должны пройти до июня 2026 года. Власти республики Россию во вмешательстве в них не обвиняли, однако вспомнили о вмешательстве в другом контексте — например, когда в первой половине 2025 года между премьером страны Николом Пашиняном и главой Армянской апостольской церкви разгорелся конфликт и глава МИД России Сергей Лавров сказал, что «нападки на каноническую тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность». Мирзоян ответил, что российскому министру «лучше не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику Армении».
Как развиваются отношения Армении и Евросоюза
В первой половине 2025 года власти республики приняли закон, в котором отражено стремление Армении вступить в Евросоюз. Его текст состоит из одного предложения: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».
Армянские власти уточнили, что сам по себе законопроект — это не заявка на членство в ЕС. «Тем не менее это отражает стремление граждан Армении вывести партнерство с ЕС на новый уровень и соответствует сбалансированной внешней политике», — заявил заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян (цитата по News.am).
В Брюсселе принятый закон не комментировали. «Мы осведомлены о законопроекте, касающемся процесса евроинтеграции Армении, мы его проанализируем и обсудим с властями Армении», — лишь заявила в начале года Armenpress представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Анита Хиппер.
Арарат Мирзоян, выступая 2 декабря в Брюсселе, этот закон упомянул. По его словам, новая Стратегическая повестка — «это далеко не предел наших амбиций». «Послание сегодняшней встречи ясно: партнерство Армения — ЕС вступает в новую, более амбициозную фазу, основанную на общем видении и общей ответственности за достижение значимых результатов для наших граждан», — заявил министр и анонсировал первый в истории саммит Армения — ЕС, который должен пройти 5 мая 2026 года.
В Москве, реагируя на заявления Еревана о стремлении в Евросоюз, заявляли, что признают «суверенное право Армении развивать отношения по всем азимутам», однако подчеркивали, что членство в Евросоюзе несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). «Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу — это начало выхода из ЕАЭС», — заявил журналистам в январе 2025 года вице-премьер России Алексей Оверчук и обратил внимание, что «обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет автоматически означать возвращение к таможне и таможенному тарифу с ЕАЭС» (цитата по ТАСС).
Сотрудничество Армении и Евросоюза
В основе отношений республики и ЕС лежит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement — CEPA); оно было подписано в 1996 году в Люксембурге и вступило в силу в 1999-м. В 1990-е годы ЕС заключил аналогичные соглашения с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Россией, Туркменией и Узбекистаном. С 2004 года Армения участвует в Европейской политике соседства (European Neighbourhood Policy, ENP) — программе сотрудничества ЕС с другими странами, которая должна содействовать стабильности и безопасности в регионах к югу и востоку от союза. У инициативы три приоритета: экономическое развитие для стабилизации, безопасность, свободная миграция и мобильность. Кроме Армении в ENP участвуют еще 15 стран, для каждой из которых одобрены индивидуальные планы действий.
В 2009 году в рамках ENP Евросоюз запустил программу «Восточное партнерство», чтобы укрепить отношения с шестью республиками бывшего СССР: кроме Армении в ней участвуют Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина; до 2022-го — Белоруссия. Ереван и Брюссель обсуждали заключение Соглашения об ассоциации, которое облегчило бы стране доступ к европейскому рынку, но после того, как в 2015 году Армения вступила в ЕАЭС, договор об ассоциации стал невозможен. В 2017-м Брюссель и Ереван подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, CEPA) — оно вступило в силу в 2021 году. В 2024 году партнеры начали диалог о безвизовом режиме.
С осени 2023 года в Армении действует Гражданская миссия ЕС (EU Mission in Armenia, EUMA) — она наблюдает за обстановкой на границе с Азербайджаном. Баку заявлял, что EUMA на самом деле ведет в регионе разведку, и требовал ее вывести. Ереван утверждает, что намерен сотрудничать с европейскими наблюдателями и после заключения мирного договора с Баку.
