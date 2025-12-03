Почему Армения и ЕС изменили стратегические приоритеты сотрудничества

Армения и Евросоюз приняли очередной документ об углублении сотрудничества. Ранее Ереван заявил о стремлении вступить в ЕС. Подробнее — в материале РБК

Арарат Мирзоян и Кая Каллас (Фото: Dursun Aydemir / Reuters)

Второго декабря Армения и Европейский союз приняли новую Стратегическую повестку партнерства ЕС — Армения. Этот документ призван углубить сотрудничество республики и альянса 27 стран и пришел на смену Приоритетам двустороннего партнерства, принятым в 2017 году. Новая повестка была одобрена на шестом заседании Совета партнерства Армения — ЕС, которое прошло в Брюсселе и в котором приняли участие глава МИДа республики Арарат Мирзоян, верховный представитель союза по иностранным делам Кая Каллас и комиссар по расширению ЕС Марта Кос.

В чем суть стратегии

Документ пока не размещен в открытом доступе — его суть изложило посольство Евросоюза в Ереване. «Стратегическая повестка дня определяет общее видение на ближайшие годы и отвечает выраженному Арменией стремлению укрепить связи с Европейским союзом», — сказано в сообщении дипломатов. Развитие отношений должно затронуть следующие сферы: демократия и верховенство права, реформа правосудия, права человека, социально-экономическое развитие, энергетическая безопасность, цифровая трансформация, диверсификация торговли, а также сотрудничество в области безопасности и обороны.

Повестка определяет краткосрочные (три-четыре года) и среднесрочные (семь лет) приоритеты и подтверждает, что Евросоюз будет поддерживать реформы в Армении. Для этого ЕС будет предоставлять техническую и финансовую помощь в рамках так называемого Плана устойчивости и роста (Resilience and Growth Plan). Он рассчитан на 2024–2027 годы, его бюджет — €270 млн, из которых €200 млн представляют собой грантовую помощь, а €70 млн — грантовое финансирование для привлечения инвестиций.

У плана три приоритетных направления.

Устойчивое гражданское общество — поддержка демократических реформ, прав человека и верховенства закона, а также обеспечение занятости и интеграция перемещенных лиц.

Инвестиции в связь и бизнес — это энергетическая диверсификация, вложения в возобновляемые источники энергии и укрепление сети электропередачи с Грузией; инвестиции в транспортную инфраструктуру, а также в технологичные компании и стартапы; поддержка участия Армении в региональных проектах, в частности в проект прокладки подводного Черноморского электрокабеля (Black Sea Connectivity Submarine Electricity Cable, который соединит энергосистемы Южного Кавказа и ЕС и обеспечит экспорт зеленой энергии с Кавказа).

Сближение Армении с Европой — укрепление армянских административных структур и гармонизация армянского законодательства с европейским; безопасность в сфере авиации и ядерной энергетики; диверсификация экспорта республики.

2 декабря на итоговой пресс-конференции в Брюсселе Каллас назвала 2025 год поворотным для отношений ЕС и Армении и объявила, что Брюссель выделит €15 млн «на поддержание мира и повышение устойчивости Армении» — эти средства пойдут, в частности, на закупку оборудования для разминирования и обучение специалистов в этой области.

«Параллельно с этим Армения сталкивается и с другими вызовами. Россия и ее пособники уже активизируют кампании по дезинформации в Армении в преддверии парламентских выборов в следующем году. Мы видим те же сети, которые были задействованы в Молдове, поэтому схема действий та же», — заявила глава европейской дипломатии. По ее словам, ЕС направит средства на то, чтобы выявлять, анализировать и реагировать на иностранное вмешательство.

Парламентские выборы в Армении должны пройти до июня 2026 года. Власти республики Россию во вмешательстве в них не обвиняли, однако вспомнили о вмешательстве в другом контексте — например, когда в первой половине 2025 года между премьером страны Николом Пашиняном и главой Армянской апостольской церкви разгорелся конфликт и глава МИД России Сергей Лавров сказал, что «нападки на каноническую тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность». Мирзоян ответил, что российскому министру «лучше не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику Армении».

Как развиваются отношения Армении и Евросоюза

В первой половине 2025 года власти республики приняли закон, в котором отражено стремление Армении вступить в Евросоюз. Его текст состоит из одного предложения: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

Армянские власти уточнили, что сам по себе законопроект — это не заявка на членство в ЕС. «Тем не менее это отражает стремление граждан Армении вывести партнерство с ЕС на новый уровень и соответствует сбалансированной внешней политике», — заявил заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян (цитата по News.am).

В Брюсселе принятый закон не комментировали. «Мы осведомлены о законопроекте, касающемся процесса евроинтеграции Армении, мы его проанализируем и обсудим с властями Армении», — лишь заявила в начале года Armenpress представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Анита Хиппер.

Арарат Мирзоян, выступая 2 декабря в Брюсселе, этот закон упомянул. По его словам, новая Стратегическая повестка — «это далеко не предел наших амбиций». «Послание сегодняшней встречи ясно: партнерство Армения — ЕС вступает в новую, более амбициозную фазу, основанную на общем видении и общей ответственности за достижение значимых результатов для наших граждан», — заявил министр и анонсировал первый в истории саммит Армения — ЕС, который должен пройти 5 мая 2026 года.

В Москве, реагируя на заявления Еревана о стремлении в Евросоюз, заявляли, что признают «суверенное право Армении развивать отношения по всем азимутам», однако подчеркивали, что членство в Евросоюзе несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). «Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу — это начало выхода из ЕАЭС», — заявил журналистам в январе 2025 года вице-премьер России Алексей Оверчук и обратил внимание, что «обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет автоматически означать возвращение к таможне и таможенному тарифу с ЕАЭС» (цитата по ТАСС).